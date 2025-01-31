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Can Borcu'nda tehlike kapıya dayandı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 31.01.2025 11:31
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Can Borcu’nda tehlike kapıya dayandı!

Dramatik hikayesiyle izleyiciyi derin duygulara sürükleyen “Can Borcu” yedinci bölümüyle atv’de.

Ebru Özkan Saban, Bülent İnal, Cüneyt Mete ve Mine Tugay'ı bir araya getiren, atv'nin sevilen dizisi Can Borcu, 1 Şubat Cumartesi akşamı, yeni bölümüyle atv'de! Peki, 7. bölümde neler olacak? İşte detaylar...

7.Bölüm Özeti:

Celal'e çarpan kişinin Mehmet olduğunu öğrendikten sonra Handan'nın da bunu bildiğini öğrenen Emel, gizli planları, hesapları ve geçmişin gölgesinde yeni gerilimleri beraberinde getirir.

CAN BORCU 7.BÖLÜM FRAGMANI

Ferit, büyük bir adım atarak sevdiği kadının hayatında kalıcı bir yer edinmek isterken, Yasemin ailesi ve aşkı arasında zor bir karar vermek zorunda kalır.
Handan, geçmişin izlerini silmeye uğraşırken, çalışmaya başladığı atölyede beklenmedik gelişmelerle yüzleşir.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Mehmet'in evini kurşunlatan Dayı Hakan, Mehmet'e yeni ve büyük sorunlar çıkaracağını belli eder.

Yaşar, tehlikeli bir planın içine sürüklenirken, Şükran'dan sakladığı gizemli çocuk kimdir?

Mehmet ve Handan arasındaki sırları öğrenen Emel, Mehmet'i tehdit ederek sinsi planlarını devreye sokar ve bir teklifte bulunur. Mehmet'in bu teklife vereceği cevap bütün dengeleri değiştirecektir.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

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