Can Borcu’nda tehlike kapıya dayandı!

Ebru Özkan Saban, Bülent İnal, Cüneyt Mete ve Mine Tugay'ı bir araya getiren, atv'nin sevilen dizisi Can Borcu, 1 Şubat Cumartesi akşamı, yeni bölümüyle atv'de! Peki, 7. bölümde neler olacak? İşte detaylar...

7.Bölüm Özeti:

Celal'e çarpan kişinin Mehmet olduğunu öğrendikten sonra Handan'nın da bunu bildiğini öğrenen Emel, gizli planları, hesapları ve geçmişin gölgesinde yeni gerilimleri beraberinde getirir.

Ferit, büyük bir adım atarak sevdiği kadının hayatında kalıcı bir yer edinmek isterken, Yasemin ailesi ve aşkı arasında zor bir karar vermek zorunda kalır.

Handan, geçmişin izlerini silmeye uğraşırken, çalışmaya başladığı atölyede beklenmedik gelişmelerle yüzleşir.

Kaynak: ATV