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Merakla beklenen dizisi "Başka Bir Gün" bu akşam atv'de!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.01.2025 11:04
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Merakla beklenen dizisi Başka Bir Gün bu akşam atv’de!

Güçlü hikayesiyle merak uyandıran, yapımını Ay Yapım’ın üstlendiği, Ezgi Mola, Salih Bademci, Berkay Ateş, Nur Sürer ve Şükran Ovalı gibi birçok önemli ismi kadrosunda buluşturan yeni dizisi 'Başka Bir Gün', bu akşam atv'de!

Çocuklarına bakmak için mesleği olan avukatlığa ara veren Nehir'in, kocası Serdar ile mutlu giden evliliğinde bir gün Serdar'ın ortadan kaybolmasıyla gelişen olayları konu alan "Başka Bir Gün" dizisi için beklenen gün geldi.

Bu akşam ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak olan dizinin 1. bölümüne dair detaylar...

Kaynak: ATVKaynak: ATV

NEHİR YILLARDIR BİR YALANIN İÇİNDE MİDİR?

İki kızı ve eşi Serdar'la birlikte yaşayan Nehir'in mutlu dünyası bir gün Serdar'ın birdenbire ortadan kaybolmasıyla alt üst olur. Serdar'ı bulmaya çalışırken bir süredir ara verdiği avukatlığa da dönmek zorunda kalır. Bu sırada Tuna ile tanışır.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Tuna'nın daha sonra hayatında büyük bir yer edeceğinden henüz habersizdir. Nehir, bir yandan babalarının yokluğuyla sarsılmış kızları için ayakta durmaya çalışırken; diğer yandan Serdar'ı bulmak için çırpınıyordur.

Ancak onu ararken keşfettikleri, evliliğinin hiç de sandığı gibi olmadığını, ona kocasını hiç tanımadığını düşündürür. Nehir yıllardır bir yalanın içinde midir?

Kaynak: ATVKaynak: ATV

OYUNCU KADROSU

Ezgi Mola (Nehir Alsoy), Salih Bademci (Serdar Alsoy), Berkay Ateş (Tuna Korucu), Şükrü Ovalı (Özlem Tancı), Nur Sürer (Güngör Alsoy), Avni Yalçın (Haluk Alsoy), Özlem Öçalmaz (Oya Alsoy Kayaca), Onur Bilge (Aytunç Kayaca), Elçin Afacan (Melike Seyhanlı), Merve Ateş (Deniz Alsoy), Ezgi Çelik (Hale Arslanoğlu), Ayşe Miray Gümüş (Mercan Alsoy).

Başka Bir Gün bu akşam 20.00'de atv'de...

Kaynak: ATVKaynak: ATV

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