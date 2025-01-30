Vasiyet meselesi Zembilli'yi karıştırdı! Yeni bölümde neler olacak?
atv'nin yeni dizisi 'Zembilli', konusu ve oyuncu kadrosuyla izleyicilerden tam not aldı. İçleri ısıtacak hikayesiyle izleyiciyi derin duygulara sürükleyecek olan 'Zembilli' beşinci bölümüyle ekranlarda olacak. İşte Zembilli'nin yeni bölümünde yaşanacaklar...
Emre Dinler (Adem), Sude Zülal Güler (Esma), Damlasu İkizoğlu (Fidan), Atakan Hoşgören (İlyas) gibi sevilen isimlerin yer aldığı Zembilli dizisinin yeni bölümü, izleyicileri ekrana kilitleyecek. Peki, Zembilli 5. bölümde neler olacak? İşte ipuçları...
5.Bölüm Özeti:
Fidan ve Adem'in vasiyet hakkında söyledikleri yalan ortaya çıkar. Aileler, vasiyet meselesi yüzünden birbirleriyle çatışmaya başlar. İlyas ise bu durumu fırsata çevirebilmek için Havva'nın karşısına çıkar ve Esma'yla evlenmek istediğini yineler.
Adem ve Fidan vasiyet yüzünden çaresiz kalıp, gizlice görüşmeye başlarlar. Kadir, Vahit'i köyün birindeki düğüne, davulcu olarak gitmeye ikna eder. Ancak düğünde attan düşüp yaralanırlar ve hastaneye kaldırılırlar.
Nuran hastanede Kadir'in yanında kalır, ilk defa Kadir'e, onu nasıl sevdiğini anlatır. Tarık ise annesinin kesin talimatıyla Vahit'i evine davet eder. Hatice ve Tarık, Vahit'e unutamayacağı bir aile sıcaklığını yaşatır. Anne ve babasının baskısına dayanamayan Fidan, çeyizini toplayıp Adem'e kaçar.
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