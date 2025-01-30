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Kaynak: ATV

6 çocuk babası kusuruna kılıf bulacak mı? 2 kadın, paylaşılamayan bir adam...

Afet Karaçöy sevgiyi aşkı her şeyi eşi Samet'te tattığını onu bırakmak istemediğini söyledi. Afet Hanım kocasının kendisine Sabriye diye seslendiğini, anlattı. Samet Bey yanlışlıkla seslendiğini söyledi. Kocası yüzünden psikolojik sıkıntılar çektiğinden bahseden Afet Hanım, tedavi görmek istediğini açıkladı.

Hastanede ''Erbay Güneş'' adı verilen oğlunu arıyor... ''Bebeği evde öldürmek istemişlerdi''

Hassi Hanım, 1990 yılında Erzurum Numune Hastanesi'nde doğduktan hemen sonra kayınvalidesi tarafından terk edilen ve Erbay Güneş adıyla evlatlık verilen oğlunu arıyor. Gizli tanık, Hassi'nin kayınvalidesinin planının çocuğu evde doğurtup sonrada ortadan kaldırmak olduğunu, bu uğurda başka bir geliniyle ortaklık kurmaya çalıştığını ama gelinin 'ben küçük bir çocuğun günahına giremem' dediğini anlattı.

27 yaşındaki genç öldürüldü mü? Ali Yanıç'ı son gören arkadaşı canlı yayında...

Gaziantep'ten 15 Ağustos'ta sırra kadem basan 27 yaşındaki Ali Yanıç'ın öldürüldüğü düşünülüyor… 27 Yaşındaki Ali Yanıç 15 Ağustos Perşembe günü Gaziantep Şehitkamil'deki evinden arkadaşının evine kalmaya gideceğini söyleyerek ayrıldı. Bir daha da kendisinden haber alınamadı.