Müge Anlı son bölüm! 29 Ocak ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm izle

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Kaynak: ATV

33 yaşındaki 6 çocuk babası bulundu. Eşini terk edip eski eşiyle dans etmişti.

Afet Karaçöy, bebek maması almaya gidiyorum diyerek evden çıkan ve kayıplara karışan kocası Samet'i aramak için Kırklareli'nden stüdyoya gelmişti. 10 gün önce kaybolan 33 yaşındaki adam eski eşinin yanında bulundu.

35 sene önce dünyaya getirdiği oğlunu arıyor... ''Çocuğumu kayınvalidem hastaneye bıraktı''

Hassi Akpınar, 1990 yılında Erzurum Numune Hastanesi'nde bir erkek çocuk dünyaya getirdiğini, çocuğun iki üç saat kucağında kaldığını, sonra kayınvalidesinin gelip onu aldığını, ona bebeğinin yerini sorduğunda "onu bıraktık, peşine düşersen seni de onu da öldürürüz" dediğini anlattı. 35 yıllık evlat hasreti çeken kadın Müge Anlı'dan yardım istedi.

Tünel görünümlü küçük köprüde neler yaşandı? Ali Yanıç'ın eşyalarını kim yaktı?

Bir cinayete kurban gittiği düşünülen Ali Yanıç'ı en son gördüğü düşünülen Bekir Bal olay gecesi ne olduğunu anlattı. Bekir Bal, Ali Yanıç'ın Cinali'ye iki bin lira para verdiğini, evden şampuanını aldığını, duş almak için hana gittiğini, ondan sonra da bir daha onu görmediğini ifade etti.

Bekir Bal, tünel görünümlü küçük bir köprüye giderek "burada lastik yanıkları yoktu. Ali Yanıç kaybolduktan sonra buralarda yanıklar oldu" iddiasında bulundu.