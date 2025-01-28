atv’nin yeni dizisi Sustalı Ceylan’dan yeni tanıtım!

atv'nin yeni dizisi "Sustalı Ceylan" için heyecanlı bekleyiş sürüyor...

A. Volkan Kocatürk'ün yönetmenliğini üstlendiği ve hikayesini Sevgi Yılmaz'ın kaleme aldığı dizi, Ceylan adlı güçlü bir kadının erkek egemen bir toplumda, kendi kimliğini bulma ve hayatını yeniden inşa etme mücadelesi anlatacak.

Kaynak: ATV