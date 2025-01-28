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atv'nin yeni dizisi Sustalı Ceylan'dan yeni tanıtım!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.01.2025 15:23
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atv’nin yeni dizisi Sustalı Ceylan’dan yeni tanıtım!

atv’nin merakla beklenen, Süreç Film imzalı yeni dizisi Sustalı Ceylan'ın yeni tanıtımı izleyiciyle buluştu. Sosyal medyada büyük ilgi gören tanıtım, aksiyon ve dram dolu sahneleriyle dikkatleri üzerine çekti.

atv'nin yeni dizisi "Sustalı Ceylan" için heyecanlı bekleyiş sürüyor...

A. Volkan Kocatürk'ün yönetmenliğini üstlendiği ve hikayesini Sevgi Yılmaz'ın kaleme aldığı dizi, Ceylan adlı güçlü bir kadının erkek egemen bir toplumda, kendi kimliğini bulma ve hayatını yeniden inşa etme mücadelesi anlatacak.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

OYUNCU KADROSU

Güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici hikayesiyle dikkat çeken dizinin başrollerinde Sümeyye Aydoğan ve Burak Yörük yer alırken, dizide ayrıca Celil Nalçakan, Melike Güner, Evrim Doğan, Seda Türkmen, Hasan Küçükçetin, Melisa Berberoğlu, Hakan Atalay, Hülya Aydın, Taha Bora Elkoca, Dilara Sümbül, Gül Onat ve Cezmi Baskın gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Suç ve dramı ustalıkla harmanlayan Sustalı Ceylan, etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla izleyiciyi ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor.

SUSTALI CEYLAN 2. TANITIM İZLE

Kaynak: ATVKaynak: ATV

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