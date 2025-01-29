Bir Gece Masalı’nda beklenmeyen itiraf sürpriz geceye gölge düşürdü

19.Bölüm'de neler yaşandı?

FERMAN HER ŞEYİ İTİRAF EDECEKKEN SEVDE'NİN HAMİLE OLDUĞU HABERİNİ ALIR, BUNU DUYAN EFSANE İSE MERDİVENLERDEN DÜŞER!

Afet Hanım'ın aile içi çevirdiği entrikalar nedeniyle Asaf Bey ile arası açılır. Canfeza ve Mahir'in annesi onu affederler. Bu arada Canfeza'nın dükkân hazırlıkları devam eder. Kürşat da dükkâna gelerek kızına hediye vermek ister. Ama Canfeza onu kovar ve Mahir buna tanık olur.

Kürşat, iş birliği yaptıklarını Canfeza öğrenirse onu sen de kaybedersin demesi üzerine Mahir vicdan azabı çeker. Evde bir türlü yalnız kalamayan Canfeza, Mahir'e sürpriz romantik bir gece hazırlar. Canfeza'nın davranışlarından şüphelenen Mahir onu otele kadar takip eder.

Kaynak: ATV