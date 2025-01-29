29 Ocak 2025, Çarşamba
Haberler Televizyon Haberleri atv'nin yeni dizisi "Başka Bir Gün" 30 Ocak'ta ekranlarda!

atv'nin yeni dizisi "Başka Bir Gün" 30 Ocak'ta ekranlarda!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.01.2025 11:53
ABONE OL
atv’nin yeni dizisi Başka Bir Gün 30 Ocak’ta ekranlarda!

Çocuklarına bakmak için mesleği olan avukatlığa ara veren Nehir’in, kocası Serdar ile mutlu giden evliliğinde bir gün Serdar’ın ortadan kaybolmasıyla gelişen olayları konu alan 'Başka Bir Gün' ilk bölümüyle 30 Ocak Perşembe akşamı başlıyor.

atv ekranlarında yeni bir dizi başlıyor! "Başka Bir Gün" için heyecanlı bekleyiş sürüyor! İşte dizinin 1. bölümüne dair detaylar...

1.Bölüm Özeti:
Nehir yıllardır bir yalanın içinde midir?

İki kızı ve eşi Serdar'la birlikte yaşayan Nehir'in mutlu dünyası bir gün Serdar'ın birdenbire ortadan kaybolmasıyla alt üst olur.

Serdar'ı bulmaya çalışırken bir süredir ara verdiği avukatlığa da dönmek zorunda kalır. Bu sırada Tuna ile tanışır.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Tuna'nın daha sonra hayatında büyük bir yer edeceğinden henüz habersizdir.

Nehir, bir yandan babalarının yokluğuyla sarsılmış kızları için ayakta durmaya çalışırken; diğer yandan Serdar'ı bulmak için çırpınıyordur.

BAŞKA BİR GÜN 1. BÖLÜM 3. TANITIM

Ancak onu ararken keşfettikleri, evliliğinin hiç de sandığı gibi olmadığını, ona kocasını hiç tanımadığını düşündürür. Nehir yıllardır bir yalanın içinde midir?

Kaynak: ATVKaynak: ATV

OYUNCU KADROSU

Ezgi Mola (Nehir Alsoy), Salih Bademci (Serdar Alsoy), Berkay Ateş (Tuna Korucu), Şükrü Ovalı (Özlem Tancı), Nur Sürer (Güngör Alsoy), Avni Yalçın (Haluk Alsoy), Özlem Öçalmaz (Oya Alsoy Kayaca), Onur Bilge (Aytunç Kayaca), Elçin Afacan (Melike Seyhanlı), Merve Ateş (Deniz Alsoy), Ezgi Çelik (Hale Arslanoğlu), Ayşe Miray Gümüş (Mercan Alsoy).

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör