Müge Anlı son bölüm izle! 28 Ocak 2025 Müge Anlı ATV yeni bölüm izle

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Müge Anlı ATV

DÜN NELER YAŞANDI?

Mama alma bahanesi ile giden eşi dönmedi, ağlattı. ''Eski eşi ile göbek attı, güldü, eğlendi''

Afet Karaçöy, mama almaya gidiyorum diyerek evden çıkan ve kayıplara karışan kocası Samet'i aramak için Kırklareli'nden stüdyoya geldi. Afet Hanım yayın öncesi verdiği röportaj sıras��nda kocasının dört çocuğunun annesi olan eski karısına döndüğünü öğrendi.

Sevinç Metfezel'i 8 milyon TL'den eden aşk...

Sevinç Metfezel 2021 yılında tatilde tanıştığı sevgilisinin adını Leon olarak tanıttığını sonradan adının Yasin olduğunu öğrendiğini anlattı. Almanya'daki evini sattığını, Yasin'e verdiğini, dolandırıldığını anladığını söyledi. Parasını geri almak için Müge Anlı'dan yardım istedi.

27 yaşındaki Ali Yanıç öldürüldü mü?

27 Yaşındaki Ali Yanıç 15 Ağustos Perşembe günü Gaziantep Şehitkamil'deki evinden arkadaşının evine kalmaya gideceğini söyleyerek ayrıldı. Bir daha da kendisinden haber alınamadı. Ali Yanıç'ı öldürmekle suçlanan Ali Duran, "ben Avrupa vatandaşıyım. Onu öldürmüş olsam kaçardım. Bu programa gelmezdim" dedi.