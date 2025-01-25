atv’nin yeni dizisi Başka Bir Gün’ün afişi yayınlandı!

"BAŞKA BİR GÜN"DEN İLK AFİŞ!

Çocuklarına bakmak için mesleği olan avukatlığa ara veren Nehir'in (Ezgi Mola), kocası Serdar (Salih Bademci) ile mutlu giden evliliğinde bir gün Serdar'ın ortadan kaybolmasıyla gelişen olayları konu alan diziden dikkat çekici bir afiş yayınlandı.

‘Başka Bir Gün’ dizisinin afişi yayınlandı! (ATV)