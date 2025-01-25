atv'nin yeni dizisi Başka Bir Gün'ün afişi yayınlandı!
Ezgi Mola, Salih Bademci, Berkay Ateş, Nur Sürer ve Şükran Ovalı gibi birçok önemli ismi kadrosunda bir araya getiren, Ay Yapım'ın yapımcılığını üstlendiği atv'nin yeni dizisi 'Başka Bir Gün'ün ilk bölüm yayınına sayılı günler kala dizinin afişi paylaşıldı.
atv'nin heyecanla beklenen yeni dizisi "Başka Bir Gün", konusu ve başarılı oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Dizinin ilk bölümü 30 Ocak Perşembe akşamı izleyicilerle buluşacak.
"BAŞKA BİR GÜN"DEN İLK AFİŞ!
Çocuklarına bakmak için mesleği olan avukatlığa ara veren Nehir'in (Ezgi Mola), kocası Serdar (Salih Bademci) ile mutlu giden evliliğinde bir gün Serdar'ın ortadan kaybolmasıyla gelişen olayları konu alan diziden dikkat çekici bir afiş yayınlandı.
OYUNCU KADROSU
BBC'nin çok sevilen dizisi 'Keeping Faith'in uyarlaması olan 'Başka Bir Gün'ün senaryosunu Rana Mamatlıoğlu ve Bekir Baran Sıtkı kaleme alırken, yönetmen koltuğunda ise Çağrı Bayrak oturuyor.
Kadrosunda ise Ezgi Mola, Salih Bademci, Berkay Ateş, Şükran Ovalı, Onur Bilge, Elçin Afacan, Melisa Doğu, Özlem Öçalmaz, Ezgi Çelik, Merve Ateş ile usta oyuncular Nur Sürer, Avni Yalçın ve Meral Çetinkaya gibi önemli isimler yer alıyor.
İLK BULUŞMA 30 OCAK'TA!
Oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle izleyicileri ekrana kilitlemeye hazırlanan 'Başka Bir Gün'ün ilk tanıtımında; Nehir ile Serdar'ın seyrinde giden evliliklerinde birden Serdar'ın ortadan yok olmasıyla Nehir'in değişen hayatının ve yaşayacağı zorlukların sinyalleri veriliyor.
Sürükleyici ve merak uyandıran hikayesiyle 'Başka Bir Gün', 30 Ocak Perşembe akşamı atv'de!