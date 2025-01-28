atv'nin yeni dizisi "Başka Bir Gün"den yeni tanıtım

Ay Yapım imzasıyla atv ekranlarında izleyicilerle buluşacak olan "Başka Bir Gün" dizisi, 30 Ocak Perşembe akşamı ilk bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

OYUNCU KADROSU

Senaryosunu Rana Mamatlıoğlu ve Bekir Baran Sıtkı'nın kaleme aldığı, Çağrı Bayrak'ın yönetmen koltuğunda oturduğu dizinin kadrosunda Ezgi Mola, Salih Bademci, Berkay Ateş, Şükran Ovalı, Onur Bilge, Elçin Afacan, Melisa Doğu, Özlem Öçalmaz, Ezgi Çelik, Merve Ateş ile usta oyuncular Nur Sürer, Avni Yalçın ve Meral Çetinkaya gibi önemli isimler yer alıyor.

Kaynak: ATV