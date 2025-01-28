Ahu Yağtu "Kardelenler" dizisini ve "Menekşe" karakterini anlattı

Barış Falay, Ahu Yağtu, Edip Tepeli gibi isimleri bir araya getiren atv'nin yeni dizisi "Kardelenler" için geri sayım başladı...

Aile içinde yaşanan her türlü ilişki biçimi ve iletişimi konu alan, birbirinden renkli karakterleriyle ön plana çıkan bir proje bu. Zaman zaman çatışmalı, ters köşeli ama çoğu zaman samimi bir dünyayı merakla takip edeceklerini söyleyen Yağtu, karakterinin cazip yönlerini ise şöyle paylaştı; "İyi ya da kötü diyebileceğim bir karakter olmadı Menekşe. Değişik yönleri olan gizemini koruyan, eğlenceli bir o kadar da her şeyi bekleyebileceğiniz bir karakter."

Karakterine yönelik çalışmaları ve setteki ortam ile ilgili ise şunları paylaştı; "Menekşe ile benzer yönlerim hem var, hem hiç yok. O bağı yeni bölümler geldikçe daha güçlü kurabiliyorsunuz. Şimdilik ana hatalarıyla tanıyacağız Menekşe'yi. İleride sürprizlere açık olun!

Okuma provalarında çok sıcak bir tanışıklık yaşadık. Bazılarımız daha önceden birbirini tanıyordu. Bu tabii ki ciddi bir konfor alanı yaratıyor. Karakterim şahsına münhasır bir karakter kimseden esinlenmedim. Hepimiz heyecanla yayın gününü bekliyoruz."

Kardelenler 2 Şubat Pazar akşamı atv'de!

Kardelenler 2 Şubat Pazar akşamı atv'de! Kaynak: ATV