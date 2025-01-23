atv’nin yeni dizisi Kardelenler’in yayın tarihi belli oldu!

Bir Aileyi Birleştiren Kazanın Hikayesi

O Gece'den sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır...

Yönetmenliğini Serkan Birinci'nin üstlendiği, senaryosunu ise Gül Abus Semerci'nin kaleme aldığı Kardelenler, büyük bir kazanın ardından bambaşka hayatlara savrulan Korkmaz ailesinin yıllar sonra bir araya gelişini ve yaşadıkları hesaplaşmaları konu alıyor.

Aile üyeleri, gizli kalmış sırları açığa çıkararak gerçeklerle yüzleşirken, bu yüzleşme özellikle yetimhaneye verilen torunların hayatını tamamen değiştirecektir. Gerçekçi bir hayat mücadelesi ve aile bağlarının gücü temalarıyla Kardelenler, izleyiciyi duygusal ve zorlu bir yolculuğa çıkaracak.

Kaynak: ATV