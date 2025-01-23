Müge Anlı ile Tatlı Sert programını canlı izlemek için atv'nin resmi web sitesini ziyaret edebilir veya ATV'nin YouTube kanalını kontrol edebilirsiniz.

MÜGE ANLI CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?

Tüm bölümleri izlemek için tıklayın

ATV CANLI YAYIN SAYFASI

Üfürükçü gözaltına alındı! (ATV)

DÜN NELER YAŞANDI?

Üfürükçünün peşine takılan Gaygısız kardeşler canlı yayında. Kendileri için kaygılanan yakınlarının karşısında...

Üfürükçünün peşine takılan kardeşler kocalarıyla yüzleşmek için canlı yayına geldi. Hülya Hanım kocası Resul'den boşanmak istemediğini söyledi.

Müge Anlı üfürükçü Gönül'ün tedaviye ihtiyacının olduğunu söyleyerek İl Sağlık Müdürüne seslendi.

Yayın ihbar kabul edildi, düğmeye basıldı. Üfürükçü için harekete geçildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Bursa Asayiş Güvenlik Şube ekipleri Üfürükçü Gönül için harekete geçti. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı kararıyla Gönül Derman hakkında gözaltı kararı verildi.

27 yaşındaki Ali Yanıç'tan 5 aydır haber yok.

Gaziantep'ten şüpheli kayıp. 27 Yaşındaki Ali Yanıç 15 Ağustos Perşembe günü Gaziantep Şehitkamil'deki evinden arkadaşının evine kalmaya gideceğini söyleyerek ayrıldı. Bir daha da kendisinden haber alınamadı.

4 aydır ulaşamadığı oğlunun hayatından endişe eden Anne Selvi Hanım, Müge Anlı'dan yardım istedi.