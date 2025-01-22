Kendini Peygamber ilan etti! Müge Anlı'daki üfürükçü gözaltına alındı
Almanya'dan Türkiye'ye kaçan eşlerini bulmak için programa başvuran Emin ve Resul Gaygısız kardeşlerin anlattıkları, akıllara durgunluk verdi. İddiaların odağındaki üfürükçü ise bugün Müge Anlı'nın canlı yayınına çıktı. Kendini peygamber ilan eden üfürükçünün yayındakilere gönderdiği ses kaydı ise herkesi şoke etti. Tüm bunların ardından yayın ihbar kabul edildi ve İstanbul Cumhuriyet Başşavcılığı tarafından üfürükçü hakkında gözaltı kararı çıktı!
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 22.01.2025 12:25
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 12:57