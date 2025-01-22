Viral Galeri Viral Tıkla Kendini Peygamber ilan etti! Müge Anlı'daki üfürükçü gözaltına alındı

Kendini Peygamber ilan etti! Müge Anlı'daki üfürükçü gözaltına alındı

Almanya'dan Türkiye'ye kaçan eşlerini bulmak için programa başvuran Emin ve Resul Gaygısız kardeşlerin anlattıkları, akıllara durgunluk verdi. İddiaların odağındaki üfürükçü ise bugün Müge Anlı'nın canlı yayınına çıktı. Kendini peygamber ilan eden üfürükçünün yayındakilere gönderdiği ses kaydı ise herkesi şoke etti. Tüm bunların ardından yayın ihbar kabul edildi ve İstanbul Cumhuriyet Başşavcılığı tarafından üfürükçü hakkında gözaltı kararı çıktı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 22.01.2025 12:25 Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 12:57
Kendini Peygamber ilan etti! Müge Anlı’daki üfürükçü gözaltına alındı

Müge Anlı'nın programa başvuran iki bilgisayar mühendisi Emin ve Resul Gaygısız kardeşler, hemşire eşlerinin bir üfürükçünün sözleriyle evlerinden kaçtığını anlatarak ünlü sunucudan yardım istedi. Kadınlar, birlikte kaçarken çocuklarını da yanlarına almışlardı.

Kendini Peygamber ilan etti! Müge Anlı’daki üfürükçü hakkında gözaltı kararı...

Anlı, Emine ve Hülya'yı buldu. İki kardeş, günler sonra eşlerinin karşısına çıktı.

Kendini Peygamber ilan etti! Müge Anlı’daki üfürükçü hakkında gözaltı kararı...

SES KAYITLARI ŞOKE ETTİ

İddiaların odağındaki üfürükçü ise bugün canlı yayınına çıktı. Müge Anlı'yı ölüm büyüsüyle tehdit eden kadın, yayında "mehdi azamın hizmetçisiyim" dedi. Kendini peygamber ilan eden üfürükçü Gönül'ün WhatsApp aracılığıyla "askerlerine" gönderdiği ses kaydı da dinletildi.

Kendini Peygamber ilan etti! Müge Anlı’daki üfürükçü hakkında gözaltı kararı...

Üfürükçünün ses kaydında şu ifadeler yer alıyordu:

"Senin eltinin sidikliğini bağladım. Beni çok uğraştırdı. O cezanın en büyüğünü hak etmişti. Yakında ameliyat olacağını duyabilirsin. Kimseye çaktırma. Çay, su hiçbir şey içemeyecek. Allah ona o cezayı verdi. Anca tövbe edip, senden af dilerse açılır. Beter olsun."


Kendini Peygamber ilan etti! Müge Anlı’daki üfürükçü hakkında gözaltı kararı...

"SİZ BİR ŞARLATANSINIZ"

Üfürükçü ayrıca şunları söylemişti:

"Çarşamba günü herkes hazırlıklı olsun ve televizyonu arayıp da ben sizi okudum benim hakkımda konuşun lütfen. Onların yalancı olduğunu, asıl şarlatan onların olduğunu söyleyin ve çarşamba günü hepiniz imtihandasınız. Mehdi azamın askerlerinin hepsi imtihanımda biz de imtihanındayız. Çarşamba gününe hazır olun diye haber bana geldi. Efendimizin bildirdiği haberdir. Ben emrediyorum hepinize"

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