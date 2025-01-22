atv Müge Anlı canlı izle! 22 Ocak Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm izle

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MÜGE ANLI CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?

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Kaynak: ATV

Katil zanlısı, azmettirici olarak onu işaret etti. Yeğeni, Zekiye Aydın cinayeti ile ilgili gözaltına alındı.

Canlı yayında gözaltına alınan Sabri Öner sorguda Zekiye Aydın'ı boğarak öldürdüğünü itiraf etti. Katil zanlısı Sabri azmettirici olarak Adil Öner'i göstermişti. Adil Öner, Zekiye Aydın cinayetiyle ilgili gözaltına alındı. Ve böylece Müge Anlı'da cinayet sarmalının bir düğümü daha çözüldü.

Cinayet sarmalında görgü şahidinden çarpıcı iddialar... ''Sabri, Nezaket'i intikam için öldürdüğünü anlattı''

Sabri'nin Zekiye'yi intikam için öldürdüğünü söylediğini açıkladı. Gizli tanık, "Çanakkale'den İstanbul'a giderlerken Sabri bir anda Zekiye'nin boğazına sarılıyor. " dedi. İç içe geçmiş cinayet sarmalının bir halkası daha olduğunu söyleyen görgü şahidi Gönül Kale adında bir kadının daha öldürüldüğünü ileri sürdü. Nezaket Uyur cinayetinde verilen 6500 liralık paranın Nihat'a değil Sabri Öner'e verildiğini duyduğunu da söyledi.

Kardeşi ile birlikte kandırılıp alıkonduğu söylendi. Emine Gaygısız kocasının karşısında...

Emine Gaygısız kocasıyla olan sıkıntılarından, evladının bitmek bilmeyen ağlamalarından bahsetti. Müge Anlı "sen çocuğun ağladığında neden üfürükçüyü arıyorsun?" diye sordu. Emine, Gönül'ü aradığını evladının ağlamasının durduğunu, kocasıyla kavga ettiğinde yine Gönül'ü aradığını, kocasının bir anda sakinleştiğini anlattı. Müge Anlı, "işin içine para girdi mi işin rengi değişir. Ben sana istediğin gibi dua ederim. Benim hayatım seni gibi kandırılan insanları kurtarmakla geçti" dedi.