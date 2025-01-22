Müge Anlı acı haberi duyurdu! Bolu'daki yangında vefat ettiler...
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki 22 Ocak 2025 tarihinde meydana gelen feci yangın, Türkiye'yi derinden sarstı. Bugün Müge Anlı, programını 'İçimizde kelebekler uçuşmuyor' sözleriyle açarak, yangında hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifa ve yakınlarına başsağlığı diledi. Anlı, komşusunun da hayatını kaybettiğini söyledi.
Bolu'nun Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Oteli'nde 22 Ocak 2025 tarihinde büyük bir yangın çıktı. 238 kişinin konakladığı otelde yangın nedeniyle 76 kişi hayatını kaybetti, 51 kişi ise yaralandı. Felaket sonrası 1 günlük milli yas ilan edildi.
YAYINI GÖZYAŞLARIYLA AÇTI
Türkiye'yi yasa boğan yangının ardından Müge Anlı, bugünkü yayınını gözyaşları içinde açtı.
Bugün içimizde 'Kelebekler uçuşmuyor' diyen Anlı, yangında hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.
"KONAKLAYACAĞIMIZ YERİ KONTROL EDELİM"
"Bolu'da bir can pazarı yaşandı. Benim de komşum iki tane evladıyla hayatını kaybetti." diyen Anlı, sözlerini "Bundan sonra konaklayacağımız yerleri de kontrol etmeden kalmayalım" şeklinde bitirdi.
Anlı, olaydan çok etkilendiğini belirterek, "Bir daha yaşanmasın" dedi.