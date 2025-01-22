Müge Anlı acı haberi duyurdu! Bolu’daki yangında vefat ettiler...

"KONAKLAYACAĞIMIZ YERİ KONTROL EDELİM"

"Bolu'da bir can pazarı yaşandı. Benim de komşum iki tane evladıyla hayatını kaybetti." diyen Anlı, sözlerini "Bundan sonra konaklayacağımız yerleri de kontrol etmeden kalmayalım" şeklinde bitirdi.

Anlı, olaydan çok etkilendiğini belirterek, "Bir daha yaşanmasın" dedi.

Kaynak : ATV