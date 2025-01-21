Kuruluş Osman’da Osman Bey ve Kayılar ölüm kalım savaşında!

Burak Özçivit'in başrolünde olduğu Kuruluş Osman dizisinin 178. bölümü izleyicileri ekran başına kilitleyecek! Peki yeni bölümde neler olacak? İşte detaylar...

178.Bölüm:

OSMAN BEY VE KAYILAR ÜÇ CEPHEDEN KUŞATILDI

Moğol Ulugan'ın elindeki Osman Bey son anda idam edilmekten kurtulurken, Moğol, Bizans ittifakı ve İlbay'ın ihaneti ile sarılan Kayılar ölüm kalım savaşı vermektedir. Öte yandan Osman Bey ve Bala Hatun'un yıllar önce öldü bildikleri kızları Halime'ye kavuşmak üzereyken Halime uçurumdan düşüyor! Halime ölüyor mu?

İLBAY'IN İHANETİ

Ulugan, Kayıların yeni beyinin İlbay Bey olduğunu duyurur. Osman Bey, elindeki her şeyi kaybetmiştir. Tırnaklarıyla kazıyarak kurduğu devletin başında artık İlbay vardır. Osman Bey, İlbay'ın ihanetiyle yüzleştiğinde öfkelenir ve intikam yemini eder.

Kaynak: ATV