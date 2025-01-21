Usta oyuncu Ayda Aksel Kardelenler’i anlattı!

"YETENEKLİ BİR EKİBİN İÇİNDEYİM"

Karakteri ile kurduğu bağı ve set ortamı ile ilgili bunları paylaştı; "Benim de bir anne olmam sanırım en yakın özellik. Çoğu zaman benim başıma gelseydi ne yapardım diye düşünüyorum. Bu diğer sorunuzun da cevabı; gerçekten çok profesyonel ve yetenekli bir ekibin içindeyim. İnce elenip sık dokunan bir süreçle tamamlanan oyuncu kadrosu beklentimin de ötesinde. Yapımından yönetimine, kostümünden makyajına, saçına, setine kadar profesyonel bir ekip içinde olmak çok güven verici. Çok mutluyum."

Kaynak: ATV