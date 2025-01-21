21 Ocak 2025, Salı
Haberler Televizyon Haberleri Usta oyuncu Ayda Aksel Kardelenler’i anlattı!

Usta oyuncu Ayda Aksel Kardelenler’i anlattı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.01.2025 13:28 Güncelleme: 21.01.2025 13:29
ABONE OL
Usta oyuncu Ayda Aksel Kardelenler’i anlattı!

Yakında atv ekranlarında izleyicisiyle buluşacak olan, yapımını NGM'nin, yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiği Kardelenler'in sevilen başrol oyuncusu Ayda Aksel, yeni dizisi ve Hicran karakterinin sürprizlerini paylaştı.

Kardelenler'in Hicran'ı sevilen oyuncu Ayda Aksel, izleyici ile buluşmak için gün sayan dizinin öne çıkanlarını anlattı.

Ayda Aksel, yaptığı açıklamada dizinin dünyasını şöyle anlattı; "Aslında hepimizin yanımızda yöremizde sıklıkla karşılaştığımız sorunlarına tanık olduğumuz, belki de içinde yaşadığımız tipik bir aile izleyeceğiz. Aaa bu bizim de başımıza gelmişti diyebileceğimiz durumlarla iç içe bir aile. Zorluklarını nasıl aşacaklarını merakla bekleyeceğimiz bir ailenin yaşadıklarına tanık olacağız."

Kaynak: ATVKaynak: ATV

"YETENEKLİ BİR EKİBİN İÇİNDEYİM"

Karakteri ile kurduğu bağı ve set ortamı ile ilgili bunları paylaştı; "Benim de bir anne olmam sanırım en yakın özellik. Çoğu zaman benim başıma gelseydi ne yapardım diye düşünüyorum. Bu diğer sorunuzun da cevabı; gerçekten çok profesyonel ve yetenekli bir ekibin içindeyim. İnce elenip sık dokunan bir süreçle tamamlanan oyuncu kadrosu beklentimin de ötesinde. Yapımından yönetimine, kostümünden makyajına, saçına, setine kadar profesyonel bir ekip içinde olmak çok güven verici. Çok mutluyum."

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Dizinin en farklı yönünün ise "Kendini çoktan kanıtlamış, sıklıkla izlediğiniz oyuncuların dışında genç yeteneklerle de tanışacaksınız ve hepsinin nasıl paslaşıp harika oyunlar çıkardıklarına tanık olacaksınız. Harika bir reji anlayışı içinde. Herkese iyi seyirler diliyorum." şeklinde özetledi.

YENİ DİZİ KARDELENLER YAKINDA ATV'DE! | 3. TANITIM

Kardelenler yakında atv'de!

Ayda Aksel / Kaynak: InstagramAyda Aksel / Kaynak: Instagram

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör