Usta oyuncu Ayda Aksel Kardelenler’i anlattı!
Yakında atv ekranlarında izleyicisiyle buluşacak olan, yapımını NGM'nin, yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiği Kardelenler'in sevilen başrol oyuncusu Ayda Aksel, yeni dizisi ve Hicran karakterinin sürprizlerini paylaştı.
Kardelenler'in Hicran'ı sevilen oyuncu Ayda Aksel, izleyici ile buluşmak için gün sayan dizinin öne çıkanlarını anlattı.
Ayda Aksel, yaptığı açıklamada dizinin dünyasını şöyle anlattı; "Aslında hepimizin yanımızda yöremizde sıklıkla karşılaştığımız sorunlarına tanık olduğumuz, belki de içinde yaşadığımız tipik bir aile izleyeceğiz. Aaa bu bizim de başımıza gelmişti diyebileceğimiz durumlarla iç içe bir aile. Zorluklarını nasıl aşacaklarını merakla bekleyeceğimiz bir ailenin yaşadıklarına tanık olacağız."
"YETENEKLİ BİR EKİBİN İÇİNDEYİM"
Karakteri ile kurduğu bağı ve set ortamı ile ilgili bunları paylaştı; "Benim de bir anne olmam sanırım en yakın özellik. Çoğu zaman benim başıma gelseydi ne yapardım diye düşünüyorum. Bu diğer sorunuzun da cevabı; gerçekten çok profesyonel ve yetenekli bir ekibin içindeyim. İnce elenip sık dokunan bir süreçle tamamlanan oyuncu kadrosu beklentimin de ötesinde. Yapımından yönetimine, kostümünden makyajına, saçına, setine kadar profesyonel bir ekip içinde olmak çok güven verici. Çok mutluyum."
Dizinin en farklı yönünün ise "Kendini çoktan kanıtlamış, sıklıkla izlediğiniz oyuncuların dışında genç yeteneklerle de tanışacaksınız ve hepsinin nasıl paslaşıp harika oyunlar çıkardıklarına tanık olacaksınız. Harika bir reji anlayışı içinde. Herkese iyi seyirler diliyorum." şeklinde özetledi.
Kardelenler yakında atv'de!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Sinüziti olanlar dikkat: Beyninizi tehdit ediyor! Uzman isim açıkladı
- TOKİ 250 bin konut projesi başvuruları başladı mı? Konutlar ne zaman teslim edilecek?
- Kartalkaya Kayak Merkezi nerede, Bolu'da mı? Kartalkaya Kayak Merkezi hangi ilde, nasıl gidilir?
- Birbirlerini tamamlayan burçlar: En iyi ikiliyi oluşturan 3 zodyak işareti
- Ünlüler bu yöntemle cayır cayır kilo verdi! Ketojenik diyetin sırlarını uzmanı açıkladı: 2 ayda…
- 220 bin TL 2. el taşıt kredisi! Ziraat Bankası taksit tablosunu yayınladı!
- Altında 2'si 1 arada fırsat! İslam Memiş net konuştu: Alım ve satım için yol haritası
- A101 23 Ocak aktüel kataloğu Aldın Aldın indirimleri: Dik süpürge, kettle, yoğurt, peynir
- Kentsel Dönüşüm kira yardımı ne kadar oldu? Zamlı Kira Yardımı ne zaman ödeniyor?
- KOMEK kayıt takvimi 2025 | KOMEK kurslarına kayıtlar başladı mı, nasıl yapılır?
- Meteoroloji hava durumu raporu 21 Ocak Salı | Sıcaklıklar tersine dönecek: Şemsiyesiz çıkmayın! İstanbul, Bursa, İzmir...
- Grand Kartal Otel yangını son dakika | Bolu Kartalkaya’da otel yangını neden çıktı, söndürüldü mü? Yaralı ve ölü var mı?