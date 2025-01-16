Müge Anlı atv canlı yayın! 16 Ocak 2025 Müge Anlı yeni bölüm izle

DÜN NELER YAŞANDI?

Sol kolundaki notta "Evimi terk ettim, kızımı çocuk yuvasına teslim edin" yazıyordu.

1 Şubat 1998'de henüz 1.5 yaşındayken Adana'nın İstiklal Mahallesi'ne bırakılan 28 yaşındaki Çilem Karakoç, biyolojik ailesini aramak için Müge Anlı'nın kapısını çaldı. Ailesini merak ettiğini söyleyen Çilem Karakoç, 1.5 yaşındayken Adana Seyhan'a bağlı İstiklal Mahallesi'nde bulunduğunu, sol kolundaki notta "Evimi terk ettim kızımı çocuk yuvasına teslim edin" yazdığını anlattı.

Günler sonra kayınvalidesi ile yüzleşiyor!

İki çocuk babası olan ve eşi üçüncü çocuklarına hamile olan 27 yaşındaki Oğuz Çelik, 10 Kasım günü hasta abisinin karısıyla sırra kadem bastı. Oğuz Çelik'in annesi Nurzade Çelik, 67 gündür haber alamadığı oğlu ve gelinini aramak için stüdyoya geldi. Kayınbiraderiyle kaçtığı söylenen Revşan Hanım yayına bağlanarak kayınbiraderi Oğuz ile ilişkisi olduğunu itiraf etti. Oğuz Çelik'in eşi Nazmiye Çelik ve kaçtığı yengesi Revşan Hanım canlı yayında yüzleşti. Nazmiye Çelik, eltisi Revşan'ın kendisine özendiğini bu yüzden kocasıyla kaçtığını söyledi. İddiaları reddeden Revşan Çelik'e Müge Anlı, "Kocasına özenmişsin daha ne olsun" dedi.

Cinayet sarmalında 2 cenazenin yerini bildiğini itiraf etti!

İki cinayetin yerini de bildiğini Müge Anlı'ya itiraf eden Sabri Önel, JASAT ekiplerine yer gösterdi. Edirne Keşan'da gerçekleştirilen tatbikatın ardından Sabri Önel, Çanakkale Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirildi. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye getirildi.

Kaynak: ATV