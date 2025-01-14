Bir Gece Masalı’nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor!
atv'nin sevilen dizisi 'Bir Gece Masalı' bugün, 18'inci bölümüyle izleyicinin karşısına çıkacak ve seyircileri ekran başına kilitleyecek. Bir Gece Masalı'nın sevilen oyuncuları, yeni bölümde yaşanacakları ve Mahir'in babasının katilini kurtarmasına dair yorumlarını paylaştı.
Yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiği yapımına ise NGM'nin imza attığı atv'nin büyük beğeni ile takip edilen dizisi Bir Gece Masalı'nın sevilen oyuncuları, yeni bölümde yaşanacakları ve Mahir'in babasının katilini kurtarmasına dair yorumlarını paylaştı.
DENİZ: "HAYAT BİZİ ÇOK FARKLI KARARLAR ALMATA İTEBİLİR"
Sevilen dizide Mahir karakterini canlandıran Burak Deniz ise şöyle yorum yaptı; "Ben aynı durumu yaşasaydım eğer o an ki ortam ve koşullara göre hareket ederdim. Çünkü bu kadar kritik olaylar, dönüm noktalarının önceden belirlenecek hareket ve kalınacak kararla yönetilemez. Önceden yapılan planlar ve düşünceler işlemeyebilir. Hayat bizi çok daha farklı kararlar almaya itebilir ben buna daha çok inanıyorum aslında. Böyle bir şey başıma gelmiş olsa o ana, o atmosfere ve o kişiye bağlı düşünür, karar verirdim."
UYGUN: "ZOR OLANI SEÇER BEN DE ONUN GİBİ YAPARDIM"
Kürşat karakterine hayat veren Gürkan Uygun, "Mahir'in yerinde olsam bende Kürşat'ı kurtarırdım çünkü Mahir emniyet mensubu adalet duygusu gelişmiş vicdanlı biri. Göz göre göre can alacak yoksa ölüme terk edecek bir karakter değil. Zor olanı seçer ben de onun gibi yapardım." şeklinde konuştu.
"COŞKUN: MAHİR İLE CANFEZA SINAVLARINI FEDAKARLIKLARLA AŞACAKLAR"
Canfeza'yı oynayan Su Burcu Yazgı Coşkun ise yeni bölümde Mahir ve Canfeza arasında yaşanacaklara dair ise şunları söyledi; "Süreyya ve Kürşat, Mahir ve Canfezanın arasındaki engellerden bazıları olacak diyebilirim. Geçmiş bazı çatışmalar yaratıyor. Ama birbirlerine çok aşıklar ve sınavlarını fedakarlıklarla aşacaklar."
ATV'nin beğeniyle izlenen dizisi 'Bir Gece Masalı'nda bu hafta heyecan dolu bir bölümle izleyicinin karşısına çıkacak.
Mahir'in kan vererek Kürşat'ın hayatını kurtarması Canfeza'nın babasına karşı olan öfkesini daha da biler. Kürşat kızını yavaş yavaş kaybetmektedir.
Mahir ise annesi ile Canfeza arasında kalmıştır. Süreyya'yı ikna etmeye çalışırken bir yandan da Canfeza'nın bunu duymaması için onu evden uzaklaştırır. Ancak Canfeza'dan bir gece bile ayrı kalamayan Mahir'i Kürşat'ın evinde zorlu bir gece beklemektedir. Mahir'in Canfeza'ya dükkan sürprizi ve aralarında giderek derinleşen bağla birlikte baş başa bir gece geçirme planları ise şoke eden sırlara ve istenmeyen misafirlere gebedir.
DİZİNİN OYUNCULARI
Burak Deniz (Mahir Yılmaz), Su Burcu Yazgı Coşkun (Canfeza Kilimci), Gürkan Uygun (Kürşat Kilimci), Mesut Akusta (Raşit Kara), Rüçhan Çalışkur (Afet Yılmaz), Kenan Bal (Asaf Yılmaz), Yıldız Kültür (Ezra Nene), Özlem Türkad (Süreyya Yılmaz), Eren Vurdem (Selim Allame), Yüsra Geyik (Ceylan), İrem Altuğ (Sevde Yılmaz), Kerem Aslanoğlu (Ferman Yılmaz), Emel Çölgeçen (Gülizar Yılmaz), Nazan Diper (Maviş Dadı).
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