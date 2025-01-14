Bir Gece Masalı’nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor!

Yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiği yapımına ise NGM'nin imza attığı atv'nin büyük beğeni ile takip edilen dizisi Bir Gece Masalı'nın sevilen oyuncuları, yeni bölümde yaşanacakları ve Mahir'in babasının katilini kurtarmasına dair yorumlarını paylaştı.

DENİZ: "HAYAT BİZİ ÇOK FARKLI KARARLAR ALMATA İTEBİLİR"

Sevilen dizide Mahir karakterini canlandıran Burak Deniz ise şöyle yorum yaptı; "Ben aynı durumu yaşasaydım eğer o an ki ortam ve koşullara göre hareket ederdim. Çünkü bu kadar kritik olaylar, dönüm noktalarının önceden belirlenecek hareket ve kalınacak kararla yönetilemez. Önceden yapılan planlar ve düşünceler işlemeyebilir. Hayat bizi çok daha farklı kararlar almaya itebilir ben buna daha çok inanıyorum aslında. Böyle bir şey başıma gelmiş olsa o ana, o atmosfere ve o kişiye bağlı düşünür, karar verirdim."

UYGUN: "ZOR OLANI SEÇER BEN DE ONUN GİBİ YAPARDIM"

Kürşat karakterine hayat veren Gürkan Uygun, "Mahir'in yerinde olsam bende Kürşat'ı kurtarırdım çünkü Mahir emniyet mensubu adalet duygusu gelişmiş vicdanlı biri. Göz göre göre can alacak yoksa ölüme terk edecek bir karakter değil. Zor olanı seçer ben de onun gibi yapardım." şeklinde konuştu.

Kaynak: ATV