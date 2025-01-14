Müge Anlı yeni bölüm canlı izle! 14 Ocak Salı ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert izle

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Cinayet itirafçısı cenazelerin yerini bildiğini söyledi. İtirafın ardından 2 ayrı şehirde 2 nokta gösterdi.

Cinayet itirafçısı Sabri Önel, cuma günkü itirafının ardından 2 ayrı şehirde 2 nokta gösterdi. Sabri, "cenazeyi yolun kenarına attıklarını söylediler" diyerek yer gösterdi. Zekiye Aydın cinayetini üstlenmesi için Adil'in kendisine baskı yaptığını, kabul etmeyince Hüseyin'in kendisini dövmeye başladığını, o günden sonra çok tehditler aldığını anlattı. Sabri Önel cesedin atıldığı yer konusunda nokta atışı yapabileceğini söyledi.

Cinayet sarmalını itiraf etti, yer gösterdi. ''Zekiye Aydın'ı öldürüp cenazesini Keşan'a attılar''

Sabri Önel, Zekiye Aydın cinayetinin Edirne Keşan'da olduğunu açıkladı. Müge Anlı eski yolda mı yoksa yeni yolda mı olduğunu sordu. Sabri Önel, eski yolda olduğunu ifade etti. Sabri, evlatlarına zarar vermelerinden korktuğunu açıkladı.

Zekiye Aydın'ın otelinin çalışanı Sibel Hanım konuştu. ''Kaybının ardından yeğeni oteline çöktü''

Sibel Hanım, Zekiye'nin yeğenleri Adil ve Mustafa'dan çok korktuğunu açıkladı. Zekiye'nin "yeğenlerime yedirdim yedirdim doyuramadım. Beni de öldürebilirler. Onlardan korkuyorum" dediğini açıkladı. Sibel Hanım Zekiye'nin "oğlumu intihar süsü vererek öldürdüler" dediğini anlattı.

Yayın ihbar kabul edildi, düğmeye basıldı. Cinayet sarmalındaki kilit ismin ifadesi alınacak.

Sabri Önel, "her iki Nezaket olayını da duydum. İki kişinin de cenazesinin yerini gösterebilirim" dedi. Yayın ihbar kabul edildi. JASAT ekipleri Sabri ve gizli tanıkları ifadeye götürmek üzere stüdyoya geldi.