atv canlı yayın! 9 Ocak 2025 Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm izle

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Müge Anlı (ATV)

DÜN NELER OLDU?

Uygunsuz görüntüleri gören kişi canlı yayında... ''CD'yi Adil ya da Sabri verdi''

Müge Anlı CD'yi ona kimin verdiğini sordu. Şenel Bey CD'yi kendisine kovboy filmi diyerek verdiklerini ama tam olarak kimin verdiğini hatırlamadığını söyledi. Şenel Bey; Adil ve Sabri'nin CD'yi dükkandayken kendisine verdiklerini ileri sürdü. Sabri Bey CD'ye dair hiçbir şey bilmediğini ifade etti.

''Adil bir valiz getirdi, içinden gri kamera çıkardı''

Adil'in büyük siyah bir valiz getirdiğini, valizin içinde dijital bir kamera, 4 kaset ve kadın giysisi olduğunu açıkladı. Neriman Şahin, kız kardeşinin kot ceket ve eteğinin olduğunu, o giysilerin kardeşine ait olduğunu ileri sürdü. Adil Bey valiz iddialarını yalanladı.

Bir ailenin para için yok edildiği iddiası... Ortada olmayan halasının evini nasıl kiraya verdi?

Adil Önel yıllardır kayıp olan halasının hayatta olduğunu ileri sürdü. Bahsedilen Zekiye Hala'nın mirasından dolayı yok edildiğinin iddia edildi. Sabri Bey, kuzenlerinin para için Zekiye Halayı öldürdüklerini, cenazeyi Çanakkale yoluna attıklarını söylediklerini, cinayeti de kendisinin üstlenmesini istediklerini anlattı.