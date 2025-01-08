Zembilli’de bu ikilinin tatlı atışmaları çok konuşulacak!

atv'nin yeni dizisi 'Zembilli'de bir araya gelen iki eski dost Murat Akkoyunlu ve Ruhi Sarı canlandırdıkları karakterlerle çok sevildi…

Dizide ilk bölümden dikkatleri çeken Bekir (Murat Akkoyunlu) ile Refik'in (Ruhi Sarı) tatlı atışmaları çok konuşulacak. Dizide olduğu gibi gerçek hayatta da iki eski dost olan Murat Akkoyunlu ve Ruhi Sarı ilk kez birlikte çalışıyor. Sevilen iki oyuncunun Zembilli'deki karakterleri ve aralarında geçen diyalogları izleyicilerin yüzlerini güldürecek.

Proje tasarımı Cemil Yavuz'a, senaryo ve hikâyesi Fatih Özcan'a ait Zembilli'nin yönetmen koltuğunda ise Ufuk Hakan Eren oturuyor.

OYUNCU KADORUSUNDA KİMLER VAR?

Zembilli'nin kadrosunda Sude Zülal Güler, Emre Dinler, Damlasu İkizoğlu, Atakan Hoşgören, Yalçın Hafızoğlu, Özgür Cem Tuğluk, Melisa Bostancıoğlu, Dilaray Yeşilyaprak, Aykut Yılmaz, Murat Akkoyunlu, Ruhi Sarı, Murat Kılıç, Kadim Yaşar, Hilmi Özçelik, Elif Çakman, Şebnem Doğruer, Ayşen Sezerel, Elif İnci, Handan Yıldırım, Mürşit Ağa Bağ, Mehmet Ali Aslan, Burak Can Doğan, Melis Özçimen, Elmas Evşen gibi genç yetenekler ve deneyimli oyuncular yer alıyor.

'Zembilli' yeni bölümleriyle her cuma atv'de.

Kaynak: ATV