ATV canlı yayın! 10 Ocak Cuma Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm izle!

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Müge Anlı (ATV)

Kardeşlerden en büyüğü canlı yayında... Cinayet sarmalında kaybolan 3 kadına ne oldu?

Nefes kesen olaylar zincirinde öldürüldükleri düşünülen üç kadın… İddiaların yöneldiği kardeşlerin en büyüğü Mustafa Önel canlı yayında. Müge Anlı Mustafa Önel'e Adil ve Nezaket'in evlenip bir arada yaşayıp yaşamadığını sordu. Mustafa Bey, Adil ve Nezaket'in evlenmediğini söyledi. Müge Anlı dün Adil'in bağlanıp Nezaket ile ilişkisi olduğunu kabul ettiğini, hatırlattı. Mustafa Bey evlendiklerini bilmediğini ifade etti.

Evi gasbedilen Zekiye Aydın öldürüldü mü?

Adil'in "halamın bana 400, 300 ve 300 bin lira borcu vardı.Ödemedi. Halamın malına icra koyup bana paramı ödeyin" diyerek icra dairesine başvurduğu, halanın ise ortada olamadığı için savunma yapamadığı söyledi. Müge Anlı aynı zamanlarda Ayvacık Cumhuriyet Başsavcılığı'nda Zekiye Önel'in öldürülmüş olabileceğine dair ağır cezadan dosya hazırlandığını söyledi. Adil'in ise halasıyla görüşmediğini ama onun başka bir yerde olduğunu düşündüğüne dair ifade verdiği belirtildi.

Küçük çocuğun katil zanlısı ile ilgili karar çıktı.

Mustafa Örün tarafından öldürüldüğü kesinleşen 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilci cinayetinde karar çıktı. Çocuğun cinsel istismarı ve kasten öldürme suçundan yargılanan Mustafa Örün, ağırlaştırılmış müebbet ve 51 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İkiz kız kardeşler kayıplarının 6. Gününde Müge Anlı'da bulundu ve evlerine geri döndü.

Çakır Güngör kaybının 3. Gününde Müge Anlı'da bulundu. Stüdyoya gelen Çakır Güngör, kocasından borç kaldığını, icralar ile ulaştığını bunalıp evden kaçtığını söyledi. Çakır Güngör kaybolduğunda 16 yaşında olan oğlu Mustafa Güngör'ü de aradığını 1999 yılında İstanbul Ümraniye'den kaybolduğunu söyledi.