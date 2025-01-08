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atv salı gününün galibi oldu!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.01.2025 14:06
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atv salı gününün galibi oldu!

atv, 7 Ocak Salı günü yayınladığı dizi ve programlarıyla, Kantar Medya tarafından yayınlanan ilk 100 yapım listesinin Tüm Kişiler kategorisinde ilk iki sıraya adını yazdırdı.

Hafta içi her gün atv'de yayınlanan, birbirinden farklı hikâyeleri ekranlara taşımaya devam eden Esra Erol'da, gün içerisinde yayınlanan 100 programın yer aldığı reyting ölçümünün Tüm Kişiler kategorisinde %6,22 izlenme oranı ve %27,13 izlenme payı alarak ilk sıraya yerleşti.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

NET GLOBAL SİVASSPOR - BEŞİKTAŞ

Ziraat Türkiye Kupası Grup Aşaması 1. hafta müsabakalarından Net Global Sivasspor – Beşiktaş karşılaşması, gün içerisinde yayınlanan 100 programın yer aldığı reyting ölçümünün Tüm Kişiler kategorisinde %5,30 izlenme oranı ve %14,20 izlenme payı alarak ikinci sıraya yerleşti.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

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