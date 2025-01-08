atv salı gününün galibi oldu!

Hafta içi her gün atv'de yayınlanan, birbirinden farklı hikâyeleri ekranlara taşımaya devam eden Esra Erol'da, gün içerisinde yayınlanan 100 programın yer aldığı reyting ölçümünün Tüm Kişiler kategorisinde %6,22 izlenme oranı ve %27,13 izlenme payı alarak ilk sıraya yerleşti.

Kaynak: ATV

NET GLOBAL SİVASSPOR - BEŞİKTAŞ

Ziraat Türkiye Kupası Grup Aşaması 1. hafta müsabakalarından Net Global Sivasspor – Beşiktaş karşılaşması, gün içerisinde yayınlanan 100 programın yer aldığı reyting ölçümünün Tüm Kişiler kategorisinde %5,30 izlenme oranı ve %14,20 izlenme payı alarak ikinci sıraya yerleşti.

Kaynak: ATV