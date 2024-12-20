Müge Anlı ATV canlı yayın izle! 20 Aralık 2024 Müge Anlı yeni bölüm izle

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SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

"Tanıştıktan bir gün sonra benden de para istemeye başladı"

Yayına bağlanan iddia sahibi Ayşe Hanım, sosyal medyadan Ferhat Demir ile tanıştığını, ertesi gün kahve içtikten sonra Ferhat'ın kendisinden para istediğini anlattı. Ferhat Demir'in dolandırıcı olduğunu söyleyen iddia sahibi Ayşe Hanım, para istedikten sonra gerçekleri gördüğünü anlattı.

İddia edildiği gibi 500 bin TL parasını aldı mı?

56 yaşındaki Aysel Kızıldağ, 17 yaş küçük sevgilisi Ferhat Demir tarafından 500 bin TL dolandırıldığını iddia etmişti. İddiaların odağındaki sevgili Ferhat stüdyoya geldi. İddiaları yalanlayan ve Aysel ile nişanlı olmadıklarınuı söyleyen Ferhat Demir, "Ben dolandırıcı olsam, buraya gelmezdim" dedi.

Taraflar yayının ardından kan örneği verdiler.

2005'den beri kayıp olan anneleri Nezakat Uyur'u babalarının öldürdüğünü iddia eden Habibe, Nebile ve Sebile kardeşler olayın aydınlatılması için Müge Anlı'ya başvurmuşlardı. Yusuf Bey kızlarının babası olmadığını düşünüyordu. Üç kız kardeş ve Yusuf Bey yayınımızın ardından kan örneği vermek üzere hastaneye gittiler

Anneannelerinden torunlarına destek...

Müge Anlı, kız kardeşlerin anneannelerinin onlara destek vermek için stüdyoya geldiğini açıkladı. Annelerini arayan kız kardeşler, senelerdir görmedikleri anneannelerine kavuştular. Anneanne Hacer Hanım, kızının kaybında damadı Yusuf'u suçladı. Hacer Hanım damadının kızına şiddet uygulayıp ihanet ettiğini söyledi.

Müge Anlı (ATV)