Müge Anlı ATV canlı izle! 24 Aralık 2024 Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm izle

Müge Anlı ile Tatlı Sert programını canlı izlemek için atv'nin resmi web sitesini ziyaret edebilir veya ATV'nin YouTube kanalını kontrol edebilirsiniz.

MÜGE ANLI CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?

Tüm bölümleri izlemek için tıklayın

ATV CANLI YAYIN SAYFASI

Müge Anlı (ATV)

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kaybının 10. Gününde Müge Anlı'da bulundu. 17 yaşındaki genç, yakınlarının yanında...

17 yaşındaki Baran İnan İstanbul'dan kayıplara karıştı. Baran'ın küçük yaşlardan beri çalışıp 750 Bin lira değerinde altın biriktirdiği, annesinin misafiri olarak evlerine giren bir yabancının altınları ��alıp kayıplara karıştığı, Baran'ın da annesine sinirlenip evi terk ettiği açıklanmıştı. 17 yaşındaki genç kaybının 10. gününde Müge Anlı'da bulundu.

Yayının ardından sevindiren haber geldi. 13 yaşındaki çocuk bulundu.

13 yaşındaki kız, İstanbul'dan kayıplara karıştırmış annesi Sevilay Baş onu aramak için Müge Anlı'dan yardım istemişti. Yayınımızın ardından sevindiren haber geldi. 13 yaşındaki çocuk bulundu.

93 yaşındaki babasına kızıp evini terk etmişti. Kaybının 10. Gününde Müge Anlı'da bulundu.

44 Yaşındaki Aygül Bilbay 13 Aralık Cuma günü Kocaeli'nin Karamürsel ilçesindeki evinden çıkıp gitmiş, bir daha da geri dönmemişti. Karısına ulaşamayan İbrahim Bilbay, onu aramak için stüdyoya gelmişti. Yayının ardından eşinin kendisini aradığını gören Aygül Bilbay evine dönme kararı aldı.

''Minik kuşum'' diye sevdiği eşinin geri dönmesini istiyor. 3 çocuk annesi Cemile Kurak'a ulaşılamıyor...

3 çocuk annesi Cemile Kurak, Bartın'daki evinden çıkıp gitti, bir daha kendisinden haber alınamadı. Kocası Erkan Kurak, "minik kuşum" diye seslendiği 14 yıllık hayat arkadaşı Cemile'yi aramak için stüdyoya geldi ve eve dönmesi için eşine seslendi.

Nezaket Uyur'un kaybı ile ilgili şüpheler ve iddialar... ''Komşusuydum, evine gitmekten korkardım''

Nezaket Uyur'un komşusu yayına bağlandı. Komşu, yıllar önce Nezaket'in çocuklarıyla olan bir fotoğrafını kendisine bırakıp "başıma bir şey gelirse, çocuklarım yurda verilirse kocama güvenmiyorum. Çocuklarımla olan fotoğrafım sende kalsın" dediğini, yıllarca o fotoğrafı sakladığını anlattı.