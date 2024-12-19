Kuruluş Osman’da Osman Bey Akhisar’ı işte böyle fethetti!

Osman Bey Akhisar’ı işte böyle fethetti! (ATV)

Bizans Komutanları Lucas ve Hristo surlardan halatlarla kaçarak kaleyi terk ederken Osman Bey, Alplarıyla birlikte Akhisar Kalesi'ni tamamen ele geçirdi. Fetih ardından Kayı sancakları gururla burçlara çekilirken Osman Bey ordusuna "Beyler! Alplar! Hamd olsun ki 'Sefer bizim, zafer Allah'ındır' diye çıktığımız bu akın fetih ile taçlandı! Din-i mübin-i İslam ile aydınlanacak, Türk'ün töresi ile erince kavuşacak olan Akhisar Kalesi, gayrı yurt toprağıdır!" şeklinde hitap ederek zaferi kutladı.