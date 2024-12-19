Kuruluş Osman'da Osman Bey Akhisar'ı işte böyle fethetti!
Kuruluş Osman’ın heyecanla takip edilen 175. bölümü sürpriz gelişmeleri ve çarpıcı sahneleriyle seyirciden büyük ilgi görürken Akhisar Kalesi’nin fethedilmesi bölüme damga vurdu.
'Kuruluş Osman'ın nefesleri kesen 175. Bölümünde Osman Bey, Akhisar Kalesi'ni fethetti. Akhisar Kalesi'ni kuşatan Osman Bey ve alplarının; gülle ateşleriyle surları dövüp gedik açmaları Bizans ordusunun son direnişini kırdı.
Bizans Komutanları Lucas ve Hristo surlardan halatlarla kaçarak kaleyi terk ederken Osman Bey, Alplarıyla birlikte Akhisar Kalesi'ni tamamen ele geçirdi. Fetih ardından Kayı sancakları gururla burçlara çekilirken Osman Bey ordusuna "Beyler! Alplar! Hamd olsun ki 'Sefer bizim, zafer Allah'ındır' diye çıktığımız bu akın fetih ile taçlandı! Din-i mübin-i İslam ile aydınlanacak, Türk'ün töresi ile erince kavuşacak olan Akhisar Kalesi, gayrı yurt toprağıdır!" şeklinde hitap ederek zaferi kutladı.
Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 175. Bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.
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