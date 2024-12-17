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SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

İnandığı tılsımı ile evinden ayrıldı. Sıla'nın annesi Nazlı Çiğdem bulundu.

Kayıp anne Nazlı Çiğdem bulundu. Anne kız canlı yayında yüzleşti. Nazlı Hanım evden kaçmadığını, kayıp olmadığını yeri yurdunun belli olduğunu, 15 gün kafasını dinledikten sonra geri dönmeyi planladığını dile getirdi.

Kaybının 13. Gününde Müge Anlı'da bulundu. 15 yaşındaki çocuk devlet korumasına alındı.

15 yaşındaki Tuana İğrek 3 Aralık günü İstanbul Esenyurt'tan kaybolmuş, annesi Tuğba İğrek onu aramak için stüdyoya gelmişti. 15 yaşındaki çocuk bulundu. Devlet koruması altına alındı.

Kaybının 9. Gününde acı haber geldi. Bir su kanalının kenarında ölü bulundu.

Yürüyüşe çıkıp sırra kadem basan Hayati Çakır'dan kaybının 9. gününde acı haber geldi. Bir su kanalının kenarında ölü bulundu. Cumhuriyet savcısı da olay yerine geldi. Olay yeri incelemesinin ardından cenaze otopsi incelenmesi için adli tıp kuruluna götürüldü.

Kendisinden şüphelenen çocukları ile yüzleşiyor. 4 çocuk annesi cinayet kurbanı mı?

Annesi Nezakat Uyur'u babasının öldürdüğünü iddia eden Habibe Bığrık, cinayetin aydınlatılması için Müge Anlı'ya başvurdu. Annesi Nezakat'in 2005'ten beri kayıp olduğunu annesini öldürenin içki içip şiddet uygulayan babası olduğunu iddia etti. Canlı yayına katılan üç kız kardeş babalarıyla yüzleşti.

Müge Anlı (ATV)