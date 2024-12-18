ATV MÜGE ANLI CANLI! 18 Aralık Müge Anlı yeni bölüm izle! Nezaket Uyur’a ne oldu?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programını canlı izlemek için atv'nin resmi web sitesini ziyaret edebilir veya ATV'nin YouTube kanalını kontrol edebilirsiniz.

MÜGE ANLI CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?

Tüm bölümleri izlemek için tıklayın

ATV CANLI YAYIN SAYFASI

2005'den beri kayıp olan anneleri Nezakat Uyur'u babalarının öldürdüğünü iddia eden Habibe, Nebile ve Sebile kardeşler cinayetin aydınlatılması için Müge Anlı'ya başvurdular. İddiaların odağındaki baba Yusuf sırtı kameraya dönük bir şekilde canlı yayına katıldı.

14 yaşındaki Yusuf Güçlü motosiklet almayan babasına küsüp Manisa'daki evinden kayıplara karıştı. 37 gündür evladına ulaşamayan Baba Mehmet Sait Manisa'dan Adana'ya, Adana'dan ise Konya'ya gittiği iddia etti.

17 yaşındaki Baran İnan İstanbul'dan kayıplara karıştı. Annesi onu aramak için stüdyoya geldi. Baran'ın küçük yaşlardan beri çalışıp 750 Bin lira değerinde altın aldığı, annesinin misafiri olarak evlerine giren bir yabancının altınları çalıp kayıplara karıştığı, Baran'ın da annesine sinirlenip evi terk ettiği açıklandı.

Nezaket Uyur'a ne oldu? (ATV)