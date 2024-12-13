ATV CANLI İZLE! 13 Aralık 2024 Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm izle

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DÜN NELER YAŞANDI?

Yayın sırasında kaybına yer verildi. 10 yaşındaki çocuk bulundu ve devlet korumasına alındı.

10 yaşındaki Asadbek Satimov, Ankara Keçiören'den kaybolmuştu. 10 yaşındaki çocuk bulundu. Sokakta mendil sattığının ortaya çıkan çocuk, devlet koruması altına alındı.

Müge Anlı'nın ortaya çıkardığı evlilik dolandırıcılığı... Zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Asım Keskin'in kurduğu yuva 24 saat dolmadan hayalleriyle birlikte başına yıkıldı. Ancak evlilik vaadiyle dolandırılan tek kişinin o olmadığı Müge Anlı'da ortaya çıktı. Aynı yöntemle dolandırılan birçok kişi canlı yayına geldi.

Yayınımız ihbar kabul edildi. Dolandırıcılık büro ekipleri düğmeye bastı. Evlilik rüyasında insanlara kabusu yaşatan üç şüpheli Çivril Adliyesinde çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince "dolandırıcılık" suçlamasıyla tutuklanarak Denizli T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildiler.

Şehirler arası evlilik şebekesi çökertildi! Kaynak: ATV