ATV CANLI İZLE! 13 Aralık 2024 Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm izle
Müge Anlı ile Tatlı Sert, hafta içi her sabah saat 10:00'da ATV ekranlarında izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor. İlgiyle takip edilen program, faili meçhul cinayetlerin aydınlatılması, kayıpların bulunması ve toplumsal sorunların ele alınması gibi konularla dikkat çekiyor. İşte Müge Anlı ile Tatlı Sert'in yeni bölümü için atv canlı yayın ekranı!
Müge Anlı ile Tatlı Sert programını canlı izlemek için ATV'nin resmi web sitesini ziyaret edebilir veya ATV'nin YouTube kanalını kontrol edebilirsiniz.
MÜGE ANLI CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?
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DÜN NELER YAŞANDI?
Yayın sırasında kaybına yer verildi. 10 yaşındaki çocuk bulundu ve devlet korumasına alındı.
10 yaşındaki Asadbek Satimov, Ankara Keçiören'den kaybolmuştu. 10 yaşındaki çocuk bulundu. Sokakta mendil sattığının ortaya çıkan çocuk, devlet koruması altına alındı.
Müge Anlı'nın ortaya çıkardığı evlilik dolandırıcılığı... Zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Asım Keskin'in kurduğu yuva 24 saat dolmadan hayalleriyle birlikte başına yıkıldı. Ancak evlilik vaadiyle dolandırılan tek kişinin o olmadığı Müge Anlı'da ortaya çıktı. Aynı yöntemle dolandırılan birçok kişi canlı yayına geldi.
Yayınımız ihbar kabul edildi. Dolandırıcılık büro ekipleri düğmeye bastı. Evlilik rüyasında insanlara kabusu yaşatan üç şüpheli Çivril Adliyesinde çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince "dolandırıcılık" suçlamasıyla tutuklanarak Denizli T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildiler.
Bulunduğu söylenen adreste yoğun araştırma...
Hakkında gaiplik kararı verilen İbrahim Bey'in ise çocukları da dahil hiçbir aile üyesiyle görüşmek istemediği belirtildi. Sokaklarda yaşayan ailesiyle görüşmek istemeyen İbrahim Bey, canlı yayında sokak sokak arandı. Polis memurunun fotoğraftaki kişinin İbrahim Şahin olduğunu teşhis ettiği açıklandı.