’Kuruluş Osman’ kadrosunda yeni oyuncu! Osman Bey ve Bala Hatun’un çocukları Halime yaşıyor mu?

atv'nin reyting rekortmeni dizisi 'Kuruluş Osman'ın çarşamba akşamı saat 20.00'de yayınlanacak 173. bölümünde Halime karakteriyle Asya Ağca diziye dahil oluyor.

Kuruluş Osman'ın bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde küçük yaşlarda ailesi tarafından günlerce aranan ve annesi Bala Hatun tarafından cesedi bulunan Halime'nin hikayesi aralanıyor. Osman Bey ve Bala Hatun'un çocukları Halime, Sofia tarafından küçük yaşlarda kaçılırken Sofia, o'nun yerine başka bir çocuğu dereye atmıştır. Tanınmaz halde, kızı zannettiği cesedi bulan Bala Hatun karalar bağlarken Halime'nin hikâyesi burada bitmemiş, yıllar sonra diziye güçlü bir geri dönüş yaparak yeni dönemin kapılarını aralayacaktır.

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman', atv ekranında çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam edecek.