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24 yaş küçük sevgili, 70 milyonluk serveti mi sevdi? Kandırıldığı iddia edilen anne, çocuklarının karşısında...

Aytül ve Asir Elmas kardeşler, anneleri Melek Şimşek'in 70 milyonluk mirası için kendisinden 24 yaş küçük sevgilisi tarafından alıkonduğunu iddia ettiler. Melek Hanım çocuklarıyla yüzleşmek üzere bugün stüdyoya geldi.

Anne ve kızı 10 yıl sonra canlı yayında kavuştu. Müge Anlı, ayrı kalan ailelere uzakları yakın ediyor.

Nebahat Hanım'ın 10 yıldır görmediği kızı Dilara da Almanya'dan stüdyoya geldi. Anne kız 10 yıl sonra canlı yayında kavuştu. Dilara annesinin kendisini yurttan aldığını, 15 yaşındayken aynı evde yaşamaya başladıklarını, daha sonra annesinin kendisini terk ettiğini, o yaşta tek başına ayakta kalmaya çalıştığını anlattı.

2 çocuk babası, dolandırıcılık şebekesinin kurbanı mı? Zaafı olanları sahte profil ile ağına düşüren şebeke.

Dolandırıcıların sahte profil üzerinden zaafı olan erkekleri ağına düşürdükleri, karşılıklı cinsel içerikli fotoğraf gönderdikten sonra o kişilerin "konuştuğun kızlar 18 yaşından küçük bununla ilgili size dava açılacak. Dava açılmasını istemiyorsan şu parayı gönder" dedikleri be Abit Bey'in bu çetenin eline düşmüş olabileceği konuşuldu.

Dönemin Kocaman köyü muhtarı canlı yayında... ''Çocuğu aranırken uykusu geldi evine gidip yattı''

Musa Bey o dönem uyumadan çocuğu aradıklarını baba Musa'nın ise evde uyuduğunu, aramalara katılmadığını ifade etti. Musa Bey ilk günden bu yana aileye kimsenin inanmadığını söyledi.

19 yaşındaki Arzu Memiş ve 22 yaşındaki Yasemin Kanmaz aranıyor...

19 Yaşındaki Arzu Memiş 22 Kasım günü İstanbul Bağcılar Yeni Mahalledeki evinden çıktıktan sonra kayıplara karışırken, 22 Yaşındaki Yasemin Kanmaz, 25 Kasım günü kayboldu.

Kaynak: ATV