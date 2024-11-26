Müge Anlı ATV canlı yayın! 26 Kasım 2024 Müge Anlı ile Tatlı Sert izle
Müge Anlı ile Tatlı Sert, hafta içi her sabah saat 10:00'da ATV ekranlarında izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor. İlgiyle takip edilen program, faili meçhul cinayetlerin aydınlatılması, kayıpların bulunması ve toplumsal sorunların ele alınması gibi konularla dikkat çekiyor. İşte Müge Anlı ile Tatlı Sert'in yeni bölümü için atv canlı yayın ekranı!
Müge Anlı ile Tatlı Sert programını canlı izlemek için ATV'nin resmi web sitesini ziyaret edebilir veya ATV'nin YouTube kanalını kontrol edebilirsiniz.
MÜGE ANLI CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?
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SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Kaybının 24. Gününde bulundu. Eniştesi ile Tuzla'dan Pendik'e kadar yürümüştü...
27 yaşındaki Esma Yavuz, 31 Ekim'de İstanbul Tuzla'daki evinden "kahvaltıyı toplamayacağım" diyerek çıkıp gitmişti. Cumartesi güzel bir gelişme yaşandı. Esma Yavuz bir anlık öfkeyle ayrıldığı evine 24 gün sonra geri döndü.
Canı sıkıldı, uçakla Antalya'ya gittiği öğrenildi. Orhan Sarı, jet hızı ile bulundu.
Canı sıkkın bir şekilde evden ayrılan Orhan Sarı jet hızıyla bulundu. Orhan'ın uçakla Antalya'ya gittiği ortaya çıktı. Müge Anlı, Orhan'ın köye geri döndüğünü söyledi.
Nebahat Atkan'a 8 aydır ulaşılamıyor...
Gönül Hanım, 8 aydır ulaşamadığı annesi Nebahat Atkan'ı aramak için Almanya'dan geldi. 56 yaşındaki annesinin sosyal medyadan tanıştığı Muhammet adındaki bir adamla evlendiğini, o adamın annesine kötü davrandığını, annesinin boşanmayı düşündüğünü ardından annesinin kayıplara karıştığını anlattı.
Şüphelerin odağındaki baba ile ilgili iddialar...''Eşi 'bir kızın başını yaktın, birinin daha canına zarar gelsin istemiyorum' dedi''
Görgü şahidi, 12 yaşlarındayken Mustafa Kayıkçı'nın kendisine rahatsız edici davranışlarda bulunduğunu iddia etti.