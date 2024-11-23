atv'nin yeni dizisi Kar Çiçekleri'nin adı "Kardelenler" oldu!

atv ekranlarına bir yeni dizi daha geliyor. Usta oyuncu İpek Bilgin'den sonra Barış Falay, çok yakında sete çıkacak olan "Kardelenler" dizisinin başrol oyuncularından biri oldu.

DİZİNİN KADROSUNA SEVİLEN OYUNCU BARIŞ FALAY KATILDI!

Kardeşlerim başta olmak üzere milyonları ekrana kilitleyen pek çok yapıma başarıyla imza atan NGM, Kardelenler'in başrolü olarak anlaştığı isimlerden birisi sevilen oyuncu Barış Falay oldu.

Gül Abus Semerci'nin senaristliğini ve Serkan Birinci'nin yönetmenliğini üstlendiği, projenin cast ve mekan seçimleri devam ediyor.

Çok yakında İstanbul'da sete çıkacak "Kardelenler", hikayesi, güçlü çatışmaları ve etkileyici diliyle izleyicileri büyüleyecek.

Kaynak: ATV

Dizi için ilk anlaşılan isim usta oyuncu İpek Bilgin olmuştu.

Kaynak: ATV