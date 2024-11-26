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Bir Gece Masalı'nda Canfeza konağa dönmek için şart koşuyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.11.2024 11:27
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Bir Gece Masalı’nda Canfeza konağa dönmek için şart koşuyor

Komiser Mahir ile Yörük kızı Canfeza’nın Pamukkale’nin büyülü atmosferinde başlayıp İstanbul’da Asaf Bey konağına uzanan imkânsız aşklarını masalsı bir anlatımla ekrana taşıyan “Bir Gece Masalı” yeni bölümüyle ekranlara geliyor.

Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz'in başrolünde olduğu Bir Gece Masalı'nın yeni bölümü için heyecan dorukta!

13. bölümde neler olacak?

"Ayağında diken yarası olmayan sinesine gül kokusu süremez."

Şems-i Tebrizi

Canfeza'yı kaybetme korkusuyla perişan olan Mahir, hastaneden taburcu olan Canfeza'nın babasının evine gittiğini öğrenince deliye döner.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Canfeza'yı eve gelmeye ikna etmek zorundadır çünkü ona ne kadar kızsa da bir gün bile ayrı kalmaya razı değildir.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Öte yandan Mahir'e eve dönmek için şart koşan Canfeza krizi fırsata çevirerek Afet'ten de kabul edilmesi çok zor bir istekte bulunur.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Afet'in bu isteği kabul etmesi köşkte yeni bir iktidar savaşı başlatır. Selim'in koyduğu bombayı farkeden Mahir ise Selim'e büyük bir oyun kurar. Oyunun sonunda ava giden avlanacak mıdır?

Kaynak: ATVKaynak: ATV

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