Bir Gece Masalı 12. bölüm: Canfeza’nın konağa gelişi dengeleri değiştiriyor

Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz'in başrolünde olduğu Bir Gece Masalı dizisi 19 Kasım Salı akşamı yeni bölümüyle atv'de. Peki, 12. bölümde neler olacak? İşte ipuçları...

"Yolun açık olsun Galata, Kız Kulesi tek başına da yakışır bu masala "

Canfeza'nın konağa gelmesi konağın dengelerini değiştirir. Ferman ve Sevde evi terk eder.

Selim, kalbini durdurup ona şok yaşatan Mahir'e delicesine bilenmiştir. Çılgınca bir öfkeyle Mahir'in arabasına bir bomba yerleştirir.

FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Kaynak: ATV

Canfeza ise Süreyya'nın desteği ile konakta bir yer edinmeye karar verir.

Bir yandan konağa adapte olmaya çalışırken bir yandan da canı gibi sevdiği Mahir'i yeniden kazanmak için mücadele eder.

Kaynak: ATV

Ancak Yılmaz ailesiyle ilgili istemeden öğrendiği büyük sır korkunç bir kazaya neden olur.

Kaynak: ATV