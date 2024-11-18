Yüsra Geyik sürpriz karakter ile ’Bir Gece Masalı’nda!

atv'nin sevilen dizisi Bir Gece Masalı'a sevilen oyuncu Yüsra Geyik katıldı. Yeni sezonun büyük ilgiyle izlenen dizisi Bir Gece Masalı'nın on dördüncü bölümünde Ceylan karakteri ile dahil olan Geyik, Mahir'in kuzeni Asaf Bey'in ise torununu canlandıracak.

CEYLAN'IN GELİŞİ ASAF BEY KONAĞINDAKİ DENGELERİ ALT ÜST EDECEK!

Yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiği yapımına ise NGM'nin imza attığı dizide Ceylan'ın gelişi konaktaki tüm dengeleri değiştirecek. Bu sürpriz ziyaretin, Selim, Mahir ve Canfeza arasındaki ilişkileri nasıl etkileyeceği şimdiden merak konusu oldu.

Yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak oturduğu, senaryosunu ise Eda Tezcan kaleme aldığı dizinin kadrosunda ise Burak Deniz, Su Burcu Yazgı Coşkun, Gürkan Uygun, Mesut Akusta, Rüçhan Çalışkur, Kenan Bal, Yıldız Kültür, Özlem Türkad, Eren Vurdem, İrem Altuğ, Kerem Aslanoğlu, Emel Çölgeçen, Nazan Diper, gibi çok başarılı isimlerin yer aldığı Bir Gece Masalı, etkileyici anlatımı ve güçlü hikayesi ile her salı akşamı atv'de.

Kaynak: Instagram