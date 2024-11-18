ATV Müge Anlı canlı izle! 18 Kasım Müge Anlı bugünkü program yeni bölüm izle!

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SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Müge Anlı'da jet hızından hızlı kavuşmalar. Yarım saat içinde bulunan babası ve kardeşine kavuştu.

29 yaşındaki bir çocuk annesi Betül Karatepe, hiç tanımadığı babası Mehmet Karanfil'i aramak için stüdyoya gelmişti, Betül'ün bir asırdır aradığı babasını Müge Anlı yarım saat içinde buldu. Biyolojik baba Mehmet Karanfil oğlu ile stüdyoya geldi. Babasına ve kardeşine kavuşan Betül, Müge Anlı ve ekibine teşekkür etti.

Siyah araçla gelen 2 şahıs tarafından kaçırıldığı iddiası. 16 yıldır akıbeti belirsiz bir çocuk ve şüpheler...

Kaçırıldığı söylenen dokuz yaşındaki çocuk, yeğeni için mücadele veren teyze, 16 yıldır hiç kapanmayan kapı, Tutku Dilara Kayıkçı'nın şüphelerle dolu kaybı… Teyze Ersel Çamlı, yeğeninin kaybolduğunu öğrendikten sonra eniştesini aradığını, eniştesinin yeğeninin kaybı ile ilgili yalan yanlış bilgiler verdiğini, çocuğun aranmasını engellediğini söyledi.

Müjdat Çuha'nın aradığı eşi Arzu Çuha canlı yayında... ''Şiddet gördüğüm için evden uzaklaştım''

Müjdat Bey'in aradığı eşi Arzu Çuha yayına bağlandı. Arzu Çuha, kocasından şiddet gördüğü için evden uzaklaştığını, erkek kardeşlerinin malının peşinde olmadığını tam tersi kocasının amacının mal olduğunu iddia etti.

Müge Anlı (ATV)