Bir Gece Masalı 12. bölüm fragmanı: "Kocam o benim"

Bir Gece Masalı'nın gelecek hafta yayınlanacak olan 12. bölümü şimdiden büyük merak uyandırmış durumda. İşte sevilen dizinin yeni bölüm fragmanı...

BİR GECE MASALI 11. BÖLÜM NASIL İZLENİR?

Dizinin yeni bölümüne aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Bir Gece Masalı son bölüm izle

BİR GECE MASALI 12. BÖLÜM FRAGMANI

Bir Gece Masalı'nın merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

Fragmanı izlemek için tıklayın

Kaynak: Instagram

11. BÖLÜM ÖZETİ

Canfeza'yı bir kez daha Selim'in elinden Mahir kurtardı. Gizlice bahçede olanları izleyen Kürşat, Mahir'i vurmak üzere olan Selim'i etkisiz hale getirdi. Kürşat ile iş birliği yapmak zorunda kalan Mahir, Boris'den yani Raşit komiserden intikam almak; yaşattıklarının bedelini ödetmek için harekete geçti.

Selim ise hastanede yaşam savaşı vermekteydi. Asaf Bey'in konağı Mahir'in üzerine yapması evde herkesi şok etti. Denizli'ye hikayelerinin başladığı yere giden Mahir ve Canfeza evlilik kararı aldı.

Ancak Mahir, artık değiştiğini ve bunun aşk evliliği olmadığını artık sırf intikam için yaşadığını söyledi. Resmi olarak da evlenen ikili konağa geldi. Ancak bu kez Canfeza, Kilimci olarak değil Yılmaz soyadı ile konaktakilerin karşısına dikildi…

Sürükleyici hikayesi, güçlü isimleri ile Bir Gece Masalı her Salı atv'de.

Kaynak: Instagram