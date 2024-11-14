atv canlı yayın izle! 14 Kasım 2024 Müge Anlı programı yeni bölüm canlı izle

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26 yaşındaki Şeyma Karataş, sosyal medya üzerinden tanıştığı Emre Boz tarafından evlilik vaadiyle 1 milyon 800 bin TL dolandırıldığını iddia etti. Ankara Emniyeti soruşturmayı genişletti.

Dolandırma ve fotoğraflı şantaj iddiaları ile gündeme gelen Emre Boz, nitelikli yağma ve dolandırıcılık suçlamaları ile tutuklandı.

Fevzi Dursun 4 aydır haber alamadığı, özleminden kaşkolunu kokladığı üç çocuğunun annesi Nergis Bektaş'ı aramak için başvurdu.

Yayına bağlanan oğlu, babasının 30 yıldır hiçbir yerde çalışmadığını, 13 yıldır kendi ayakları üzerinde durduğunu, babasının kötü koca ve baba olduğunu anlattı.

Rabia kendi ayakları üzerinde durup kocasından boşanmak istediğini, sevgilisi Muhittin'i de istemediğini söyledi.

Rabia kaçtığı için pişman olduğunu açıkladı. Muhittin aldığı parayla hem Rabia hem de çocuklara bakabileceğini iddia etti.

Ahmet ölmeden 15 gün önce Ahmet'in evini gösteren Cihan'ın çektiği dediği video konuşuldu. Cihan Bey köpek mevzusundan dolayı o videoyu çektiğini, Ahmet'i değil komşusu Abdullah'ı kastettiğini anlattı.

Kaynak: ATV