ATV CANLI İZLE! 13 Kasım 2024 Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayın izle

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21 yaşındaki evli ve iki çocuk annesi Rabia Baykal, 500 bin lira değerindeki ziynet altınlarını yanına alarak 8 Kasım'da ortadan kayboldu.

Annesi Seher Hanım, onu aramak için stüdyoya gelmişti. 55 ve 60 yaşlarındaki iki şahsın içinde olduğu arabaya bindiği görülen genç kadının kaçırıldığı düşünülüyordu. Rabia Baykal bulundu.

Genç kadın yaşananlardan dolayı annesi ve eşini suçladı. Anne Seher, kızı Rabia'yı evlatlıktan reddettiğini söyledi.

Konya'da 26 yaşındaki Şeyma Karataş, evlilik vaadiyle Emre B. tarafından 1 milyon 800 bin lira dolandırıldığını öne sürmüştü.

Müge Anlı'nın programına taşınan olayda, dolandırıcı olduğu iddia edilen Boz gözaltına alındı.

55 Yaşındaki 3 çocuk babası Ahmet Tuzlu, 16 Ağustos 2023 günü Konya Ereğli ilçesindeki Ayçiçek tarlasında sırtından ve ensesinden av tüfeği ile vurularak öldürüldü.

Kim suçlu kim masum? Ahmet Tuzlu'yu kim neden öldürdü?

Kaynak: ATV