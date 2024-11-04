ATV canlı yayın! 4 Kasım 2024 Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm izle!

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Müge Anlı ile Tatlı Sert hafta içi her gün her gün saat 10.00'da atv'de!

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İki kayıp birden Müge Anlı'da bulundu.

16 yaşındaki Nazar Ay, 4 gün önce İstanbul'dan kayıplara karışmış annesi Bahar Hanım onu aramak için dün stüdyoya gelmişti. 16 yaşımızdaki kızımız bulundu, ailesine geri döndü. 27 yaşındaki sosyal bilgiler öğretmeni Ramazan Gezici'ye 20 Ağustos'tan beri ulaşılamıyordu. Annesi Aynur Gezici oğlunu aramak için stüdyoya gelmiş, Bilecik'ten kaybolan Ramazan Gezici'nin borçlarından dolayı evden kaçıp gittiği konuşulmuştu. Ramazan Gezinci bulundu.

27 yaşındaki Fatma Kantar aranıyor...

27 Yaşındaki Fatma Kantar, 27 Ağustos günü Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesindeki evinden eşine mektup bırakarak ayrıldı. Yaklaşık iki aydır kızından haber alamayan anne Müzeyyen Hanım, onu aramak için stüdyoya geldi. Müzeyyen Hanım, kızının kocasından boşanmak istediğini, ona destek vermediklerini, kızının da evi terke dip gittiğini anlattı.

Gülden Hanım ve ikinci eşi Nuri Bey'i tanıyan tanık canlı yayında... ''Şengül'ü babasından kaçırdığını söyledi''

Tanık Sevim Avcı, yıllar önce Gülden'in "kızımı babası Şenol'dan kaçırdım. Onu ablamın yanına gönderdim. Her ay ihtiyaçlarını gidermek için ona para gönderiyorum. Sonra da kızımı yurt dışına göndereceğim" dediğini anlattı.

6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi, 31 Ekim'de Şişli Feriköy semtinden kayboldu.

Şirin olarak seslenilen Elmas Hanilci'nin en son markete kola almak için gittiği, bir daha da kendisinden haber alınamadığı açıklandı. Acılı anne komşularıyla birlikte seferber olduklarını, her yerde kızını aradıklarını ama bir türlü bulamadıklarını, son çarelerinin Müge Anlı olduğunu söyledi.

Müge Anlı / Kaynak: ATV