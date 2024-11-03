Kültür ve Turizm Bakanlığınca 2014'te "En İyi 100 Türk Filmi" adıyla 360 binden fazla tekil oy kullanılarak yapılan halk oylaması sonucunda ilk dörde giren bu filmlerden hangisi birinci olmuştu?
ATV'de yayınlanan Milyoner yarışmasında Duhan adlı yarışmacı bugün milyonluk soruyu açtırdı. İşte o soru ve cevabı...
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında bu akşam 1 milyon TL değerindeki 'milyonluk soru' açıldı.
SORU: Kültür ve Turizm Bakanlığınca 2014'te "En İyi 100 Türk Filmi" adıyla 360 binden fazla tekil oy kullanılarak yapılan halk oylaması sonucunda ilk dörde giren bu filmlerden hangisi birinci olmuştu?
A: BABAM VE OĞLUM
B: SUSUZ YAZ (DOĞRU CEVAP)
C: EŞKIYA
D: HABABAM SINIFI