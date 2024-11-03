Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında bu akşam 1 milyon TL değerindeki 'milyonluk soru' açıldı.

SORU: Kültür ve Turizm Bakanlığınca 2014'te "En İyi 100 Türk Filmi" adıyla 360 binden fazla tekil oy kullanılarak yapılan halk oylaması sonucunda ilk dörde giren bu filmlerden hangisi birinci olmuştu?

A: BABAM VE OĞLUM

B: SUSUZ YAZ (DOĞRU CEVAP)

C: EŞKIYA

D: HABABAM SINIFI