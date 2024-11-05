ATV CANLI YAYIN İZLE! 5 Kasım Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm izle!

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Kaynak: Müge Anlı YouTube

Çevredeki güvenlik kameraları dakika dakika incelendi. Küçük Şirin ile ilgili kahreden gerçek açığa çıktı.

6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilci, 31 Ekim'de Şişli Feriköy Semti'nde evinin önünde oyun oynarken kaybolmuştu. Çocuğumuz cinayete kurban gitti. Cinayeti itiraf eden 50 yaşındaki çöp toplayıcısı katil zanlısı tutuklandı.

Kaynak: Müge Anlı YouTube

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Şirin Elmas Hanilçi'nin ölümünün ardından gözaltına alınan kağıt toplayıcı M.Ö. cinayeti itiraf etti. Sabah programında konuya değinen Müge Anlı güvenlik kameraları tarafından kaydedilen bir görüntüyü ekranda yayınlayarak isyan etti.

Şirin'in cinayete kurban gitmeden önceki son görüntüleri kameraya yansıdı. Mustafa Ören'in Şirin'i Feriköy Mezarlığına götürdüğü cinayetin ardından da tek başına aynı yoldan geri döndüğü kameraya yansıdı.

Kaynak: Müge Anlı YouTube

MÜGE ANLI'DAN 'ŞİRİN' AÇIKLAMASI

Görüntüler hakkında konuşan Müge Anlı şunları söyledi:

"Adamın Şirin'le çöp kutusuna geldiği anlar kameralarda var. Çocuk çöp kovasının içine giriyor. Bayağı bir çöp kovasının içinde oyalanıyor. Çocuk son derece alışkın… Çocuk 3 dakika çöp kovanın içinde durduktan sonra çöpten çıkıyor. Adamın peşinden hoplayarak zıplayarak gidiyor. Adamın daha sonra görüntülerde tek başına döndüğü kameralara yansıyor. İşin acı tarafı o çöp toplayıcısı cinayeti işledikten sonra yine aynı çöpe bakarak hayatına devam ediyor."

"ALA PARA VERMEYİN"

Ünlü sunucu ayrıca sözlerine şunları ekledi:

"Asla para vermeyin, bu çocukları sokağa çıkaran 1 lira bile getiremeyeceğini artık anlasınlar. Çocuk sizden çikolata istese 'Almayacağım' diyerek başınızı çevirin. Bu kötülük değil, bu şekilde iyilik yapacağız. Yok yere bir çocuk gitti eve para getirecek diye. 6 yaşındaki bir çocuğun sokakta yeri yok…"

Kaynak: Müge Anlı YouTube

26 Yaşındaki Sabri Umut Körüklü hiç tanımadığı anne babasını bulmak için Müge Anlı'ya başvurdu.

İstanbul Gaziosmanpaşa'da yaşayan 26 yaşındaki Sabri Umut Körüklü'nün 5 Haziran 1998 tarihinde bir günlük bebekken Mersin'in Anamur (ya da Silifke) ilçesinden Hatice ve Naci Körüklü çifti tarafından evlatlık alındığı açıklandı.

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