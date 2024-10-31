Müge Anlı bugünkü bölüm izle! ATV canlı yayın! 31 Ekim Müge Anlı canlı yayın izle

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Şenol Bakırtaş, 2004 yılında eski eşinin yanından kaybolan kızı Şengül Bakırtaş'ı aramak için stüdyoya geldi. Kaybolduğunda 4 yaşında olan Şengül'ü kaçırmakla suçlanan Arif Kazancıoğlu canlı yayına katıldı. Hakkındaki iddiaları yalanlayan Arif Kazancıoğlu, önemli açıklamalarda bulundu.

2004 yılında kaybolan 4 yaşındaki Şengül'ün dosyasıyla ilgilenen emekli polis memuru Sinan Öztorun, Müge Anlı'ya önemli açıklamalarda bulundu. Emekli polis memuru Sinan Öztorun, Gülden Hanım'ın kaçırıldığına, alıkonduğuna dair bir izlenim olmadığını, Gülden'in zorla tutulduğuna dair bir emareye rastlamadıklarını anlattı. Emekli polis memuru kaçırıldığı iddia edilen çocuk ile ilgili de anne Gülden'in evladının kaçırıldığını söylemediğini, onun ilgisizliğinden dolayı 3 yaşındaki çocuk ile ilgili araştırma yapamadıklarındı anlattı.

33 Yaşındaki Ali Can Demirci, 29 Haziran günü Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde 3 arkadaşıyla birlikte gittiği sahilde oturduktan sonra şüpheli şekilde kayboldu. Aile çocuklarının cinayete kurban gittiğini iddia ederek son görüştüğü üç arkadaşını hedef gösterdi.

Olay gecesi tarafların kavga ettiğini gören iddia sahibi Müge Anlı ekibine konuştu. Ali Keman'ın, Ali Can'a yumruk attığını, Ali Can'ın yerden kalkamadığını, bunun üzerine Ali ve Hasan'ın kaçtığını iddia etti.

İddia sahibi Hayriye Kılıç'ın iki iddiada bulunduğunu bunlardan ilkinin "Ali keman, Fırat isimli kişiye 'ben Ali Can'a çok madde verdim. Bu yüzden Ali Can öldü' dediği, diğerinin de Ali Keman'ın Musa adında kişiye 'Ali Can'ın yanında çok fazla yasaklı madde vardı. O yüzden öldü" dediğini anlattı.

Kaynak: Müge Anlı YouTube ekran görüntüsü