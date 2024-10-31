Kuruluş Osman’da Osman Bey ve Komutan Lucas karşı karşıya

Kuruluş Osman'ın 168. Bölümünde Orhan Bey ve Holofira'nın evlenmesinin önünde artık hiçbir engel kalmayınca Osman Bey, oğlu için anlı şanlı bir düğün toyu kurmak için hazırlıklara başladı. Bütün obada düğün telaşı yaşanırken Osman Bey'in bütün tuzaklardan kurtulması Komutan Lucas'ı çıldırttı.

Öfkeyle hareket eden Lucas'ın, Holofira'yı ait olduğu yere götüreceğini söyleyerek Kayı Obası'na gelmesi ise Osman Bey'le arasında olan gerilimi arttırdı. Lucas'ın karşısına dikilen Osman Bey "Komutan! Tertip edeceğimiz toyu işittin, konuk geldin diyeceğim ama ne toy vaktidir ne de biz seni davet ettik…" şeklinde rest çekerek gelini Holofira'nın obadan ayrılmayacağını söyledi.

Holofira'nın ait olduğu yerde olduğunu sözlerine ekleyen Osman Bey "Karesi Bey'le kurmaya uğraştığınız o köprü! Bugün orda yükselen alevleri gördün, doğru mu Komutan? Ne vakit bana bedel ödetmek geçerse aklından, o ataş gelsin gözünün önüne! Bana karşı yapacağın her hamlenin ardından, bulacağın yine odur!" diyerek Komutan Lucas'a gözdağı verdi.

Kaynak: ATV

ORHAN BEY VE HOLOFİRA'NIN DÜĞÜN TOYUNDAKİ ATLARIN DESTANI GÖSTERİSİ İZLEYİCİYİ BÜYÜLEDİ

Kuruluş Osman'ın 168. Bölümünde Kayı Obası'nda Orhan Bey ve Holofira'nın düğün telaşı hakimdi. Osman Bey evladının kutlu gününe ulaşma heyecanını yaşarken öte yandan Komutan Lucas ittifakına engel olmak için Karesi Bey'i düğüne davet etti. Gonca Hatun, bebeğinin ölümünden sorumlu tuttuğu Holofira'ya tepki gösterdi.

Osman Bey'in "Yüreği gaza ateşiyle yanan beyler! Hepiniz uzak illerden, en uçtaki obalardan yolları arşınlayıp da geldiniz. Evladım Orhan ve kızım Holofira'nın toyuna şeref verdiniz." sözleriyle başlayan düğün toyu, Orhan Bey'in ve Holofira'nın nikahlarının kıyılmasıyla devam etti.

Düğün toyunda dualar okunurken Osman Bey ve Bala Hatun'dan hediyelerini kabul eden Orhan Bey ile Holofira, düğünde ki dansları büyük beğeni topladı. Orhan Bey ve Holofira'nın düğün toylarına 'Atların Destan'ı adlı danslı-atlı akrobasi gösterisi damga vurdu. Gösterinin Genel Sanat Yönetmenliğini Janbi Ceylan üstlenirken, akrobatların gösterileri nefesleri kesti. 'Atların Destanı' gösterisi sosyal medyada seyirci tarafından çok konuşuldu.

Türkiye'nin ilk ve tek atlı dans gösterisi olan Atların Destanı adlı gösteri her gün Bozdağ Film Platoları'nda sahneleniyor. İzleyiciler; Osman Bey ve Bala Hatun'un kahramanlık hikayesi eşliğinde tarihin derinliklerine doğru dörtnala bir yolculuğa sürüklenirken Atların Destanı gösterisi bünyesinde performans sergileyen özel yetiştirilmiş atlar ve kareografisiyle izleyiciyi büyülüyor.

Atlı akrobatların binicilik becerilerini sergilediği bu gösteride, binici ve dansçılar koreografik düzenlemeler ve görsel efektler altında izleyenlerine aksiyon dolu muhteşem bir görsel şölen sunuluyor.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 168. Bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

Kaynak: ATV