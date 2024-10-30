Müge Anlı canlı izle! 30 Ekim ATV Müge Alı ile Tatlı Sert programı bugünkü bölüm izle!

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MÜGE ANLI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Müge Anlı ile Tatlı Sert hafta içi her gün her gün saat 10.00'da atv'de!

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29 Haziran'da sırra kadem basan Ali Can Demirci'ye ne oldu?

Neslihan Güçlü, "bağlanan izleyici denizde beyaz mayolu birini gördüğünü söyledi. Hayvan deyip geçiştirdiler. Hayvanlar mayo mu giyiyor" dedi. Müge Anlı ve Rahmi, Özkan da çok büyük bir ihmalin olduğunu belirtti.

Arkadaşlarının yanından kaybolan gence ne oldu? ''Ali'nin Ali Can'a bağırdığını duydum''

İzleyici, o gün kavga ettiklerini, Ali'nin "sen kime şekil yapıyorsun" diyerek Ali Can'ın üzerine yürüdüğünü, kavga çıkınca tedirgin olup olay yerini terk ettiklerini anlattı.

Kızı Şengül Bakırtaş'a 19 yıldır ulaşamayan baba canlı yayında... ''Annesi, kızımın kaçırıldığını söyledi''

Şenol Bey'in iddiasına göre eski eşi 2005 yılında kızını alarak başka kişiye kaçtı. Eşim avcılara ablasına gitmek için benden izin aldı. Akşam eşimi arayıp ulaşamayınca anladım ki, kızımı da alıp kaçmış. 2 yıl sonra eşim beni aradı ben kaçmadım kaçırıldım dedi. "Kayınpederim 'kızım torunumu para karşılığında evlatlık verdi' dedi. Şenol Bey'in tek isteği 19 yıldır aradığı kızı Şengül'ün akıbetini öğrenmek.

Müge Anlı (ATV)