Kuruluş Osman 169. bölüm fragmanı: "Doğduğuna pişman edeceğim"

Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen Kuruluş Osman'ın 169. bölüm fragmanı yayınlandı.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kuruluş Osman'ın nefesleri kesen 168. Bölümünde Orhan Bey ve Holofira'nın düğün toyu yapılırken yer alan 'Atların Destanı' adlı danslı ve atlı akrobasi gösterisi bölüme damga vurdu.

Kuruluş Osman'ın 168. Bölümünde Kayı Obası'nda Orhan Bey ve Holofira'nın düğün telaşı hakimdi. Osman Bey evladının kutlu gününe ulaşma heyecanını yaşarken öte yandan Komutan Lucas ittifakına engel olmak için Karesi Bey'i düğüne davet etti. Gonca Hatun, bebeğinin ölümünden sorumlu tuttuğu Holofira'ya tepki gösterdi. Osman Bey'in "Yüreği gaza ateşiyle yanan beyler! Hepiniz uzak illerden, en uçtaki obalardan yolları arşınlayıp da geldiniz. Evladım Orhan ve kızım Holofira'nın toyuna şeref verdiniz." sözleriyle başlayan düğün toyu, Orhan Bey'in ve Holofira'nın nikahlarının kıyılmasıyla devam etti.

Kaynak: ATV

Düğün toyunda dualar okunurken Osman Bey ve Bala Hatun'dan hediyelerini kabul eden Orhan Bey ile Holofira, düğünde ki dansları büyük beğeni topladı. Orhan Bey ve Holofira'nın düğün toylarına 'Atların Destan'ı adlı danslı-atlı akrobasi gösterisi damga vurdu.

Gösterinin Genel Sanat Yönetmenliğini Janbi Ceylan üstlenirken, akrobatların gösterileri nefesleri kesti. 'Atların Destanı' gösterisi sosyal medyada seyirci tarafından çok konuşuldu.

Türkiye'nin ilk ve tek atlı dans gösterisi olan Atların Destanı adlı gösteri her gün Bozdağ Film Platoları'nda sahneleniyor. İzleyiciler; Osman Bey ve Bala Hatun'un kahramanlık hikayesi eşliğinde tarihin derinliklerine doğru dörtnala bir yolculuğa sürüklenirken Atların Destanı gösterisi bünyesinde performans sergileyen özel yetiştirilmiş atlar ve kareografisiyle izleyiciyi büyülüyor.

Atlı akrobatların binicilik becerilerini sergilediği bu gösteride, binici ve dansçılar koreografik düzenlemeler ve görsel efektler altında izleyenlerine aksiyon dolu muhteşem bir görsel şölen sunuluyor.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 168. Bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

Kaynak: ATV